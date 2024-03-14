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Кубок России

14 марта, 08:45

В «Родине» считают, что команда была в состоянии обыграть любой клуб РПЛ из Пути регионов

«Родина» — «Урал»
Фото ФК «Родина»
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Главный операционный и спортивный директор «Родины» Алексей Зинин ответил на вопрос «СЭ» о задачах команды в FONBET Кубке России.

«Мы комплектовались с учетом того, что можем далеко продвинуться в Кубке России. Считаю, мы были в состоянии обыграть любую команду РПЛ, которая была в нашей сетке в Пути регионов. Абсолютно точно на данном этапе нет ощутимой разницы между командами с точки зрения общего уровня и качеств игроков. Мы были вправе рассчитывать на другой результат. К «Уралу» никаких вопросов нет. Они тоже сильно старались», — сказал Зинин «СЭ».

«Родина» проиграла «Уралу» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти 4:1) и покинула турнир.

Сергей Жуков

ФК Родина
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