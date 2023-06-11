Справедливо ли поставлен пенальти в ворота «Краснодара»? Мнение Газзаева

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» оценил эпизод с назначением пенальти в ворота «Краснодара» (1:1, 6-5) в финале FONBET Кубка России.

— Самый обсуждаемый эпизод произошел в первом тайме. Был ли пенальти на Кучаеве?

— Отвечу так. Повод указать на «точку» у арбитра был. Безбородов так увидел этот эпизод. ВАР вмешиваться не стал. Значит, наверное, надо довериться судьям. Безбородов, кстати, находился близко к эпизоду. Другое дело, зачем Олусегун так поступи? Не было никакой надобности так рискованно играть в своей штрафной.

За ЦСКА в игре с «Краснодаром» отличился форвард Федор Чалов, реализовав 11-метровый. У «быков» гол забил нападающий Джон Кордоба. В серии послематчевых пенальти сильнее оказались армейцы.