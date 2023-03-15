Васютин — о пропущенном голе: «Могу только извиниться за этот мяч»

Голкипер «Зенита» Александр Васютин высказался о своем пропущенном голе в матче 1/4 финала Пути регионов против «Динамо» (1:1, пенальти — 4:5).

Нападающий бело-голубых Муми Нгамале из-за штрафной пробил в штангу, после чего мяч отскочил в Васютина, а от него — прямо в ворота. Гол был забит на 10-й секунде встречи.

— Быстрый розыгрыш. Немного потеряли бдительность в начале. Слишком просто за 10-15 секунд пропускать гол. Не хватило. Дотянулся, должен был перевести мяч на угловой. Могу только извиниться за пропущенный гол.

— Гол засушил игру?

— Мы хорошо отреагировали на пропущенный мяч.

— История с бутылкой в серии пенальти?

— Он забрал чужую бутылку. Мою. Я отвоевал.

— Момент с неназначенным пенальти?

— Затрудняюсь что-то сказать. Много народу. Не видел момент. Удивился, что такая долгая пауза была. Конечно, когда ты играешь за «Зенит», ты хочешь выигрывать во всех турнирах, в которых принимаешь участие.

«Динамо» вышло в полуфинал Пути регионов FONBET Кубка России. Ранее в 1/2 финала вышел «Акрон», который обыграл «Локомотив» (1:1, пенальти — 7:6). И «Краснодар», который переиграл «Ахмат» (3:0).