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Кубок России

Сегодня, 22:59

Пивоваров похвалил формат проведения FONBET Кубка России

Гоша Чернов
Корреспондент
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о победе над «Зенитом» в матче 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России (1:1, пенальти — 5:4).

— Приятно, что вы приложили руку к такому формату?

— Мне это конечно льстит, но надо отдать должное РФС, который принял такой формат, несмотря на то, что предыдущий формат подразумевал более региональное представительство. В настоящий момент мы убеждаемся, что нынешний формат по-настоящему зрелищный и подразумевает много рейтинговых матчей. В какой-то момент он составляет конкуренцию чемпионату России.

Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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