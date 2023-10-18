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Сегодня, 14:30

«Волгарь» — «Енисей»: прямая трансляция матча Кубка России

«Волгарь» сыграет с «Енисеем» в Кубке России 18 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Ломакин (ФК «Енисей»).
Фото ФК «Енисей»
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«Волгарь» на своем поле сыграет с «Енисеем» в 5-м раунде FONBET Кубка России пути регионов 18 октября, в среду. Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Астрахани. Начало — 16.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Волгарь» — «Енисей» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет сайт «Матч ТВ». Эфир стартует в 15.55 мск.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 5-й раунд
18 окт, 16:00. Центральный (Астрахань)
Волгарь
Енисей

В последних пяти очных противостояниях красноярская команда побеждала дважды (2:1, 3:2). Клуб из Астрахани была сильнее единожды — 2:0. Еще две встречи завершились вничью — 2:2, 2:2.

Кубок России: расписание и результаты матчей, календарь турнира в актуальном виде доступны в разделе нашего сайта

Футбол
Кубок России
ФК Волгарь
ФК Енисей
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