Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:05

Зарема — о «Спартаке»: «Абаскаль становился единственным козлом отпущения»

Микеле Антонов
Корреспондент
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в интервью «СЭ» высказалась о положении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в клубе.

«Менеджеры были так счастливы просто хлопать в ладоши и вдыхать победный воздух на трибунах, не осознавая, что законы инерции в футболе длятся максимум половину сезона. И вот в благодарность за беззаботное управление в осенней части сезона, которое, как им казалось, принес Абаскаль, взяв на себя всевозможные функции и ответственность, решили отблагодарить, увеличив в разы зарплату, прописав прочие финансовые приятности, заботу о членах семьи тренера и всех, на кого он укажет пальцем.

Но взамен Абаскаль становился единственным козлом отпущения, на котором будет вся ответственность. Ему купили всех, кого он просил, скажете вы. Работа генерального и спортивного директоров не ограничивается сферой трансферов. Тогда любой агент мог бы работать в клубе.

Упущенное второе место, вылет из Кубка, хаос в выборе стартового состава вперемешку со странными воспитательными моментами, перлы на пресс-конференциях… Избалованный тренер поплыл, стал невыносим. Это видели все, кроме менеджмента», — сказала Зарема «СЭ».

 
Гильермо Абаскаль в&nbsp;матче &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (1:2). «Абаскаль просто поплыл. Это видели все, кроме менеджмента «Спартака». Мнение Заремы Салиховой

3 апреля «Спартак» дома проиграл «Зениту» (1:2) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ответная игра пройдет на «Газпром Арене» 17 апреля.

ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
17
47
Читайте также
МОК не допустил Садулаева до лицензионного турнира
Форвард «Тампы» Кучеров обновил рекорд российских бомбардиров НХЛ
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Денисов — о критике «Спартака»: «Ничего не смотрю и не читаю. Меня это лишь злит»
Денисов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Зенитом»
Явление Педро и урок Семака. Рабинер — о кубковом матче «Спартак» — «Зенит»
Зарема: «Сравните, как «Спартак» встал на дыбы за Промеса и как сейчас никто не вступился за Угальде в эпизоде с Алипом»
«Ахмат» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча Кубка России
«Абаскаль просто поплыл. Это видели все, кроме менеджмента «Спартака». Мнение Заремы Салиховой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема: «Сравните, как «Спартак» встал на дыбы за Промеса и как сейчас никто не вступился за Угальде в эпизоде с Алипом»

Денисов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Зенитом»