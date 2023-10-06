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Кубок России

Сегодня, 10:59

Бессмертный: «Спартак» — самый принципиальный соперник для меня. С детства не люблю этот клуб»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный.
Станислав Бессмертный.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный рассказал «СЭ», кого считает самым принципиальным соперником команды в России.

— Самый принципиальный соперник для меня — «Спартак». Это не обсуждается. Когда я был в академии ЦСКА, там все постоянно против «Спартака». В академии «Динамо» тоже. У меня с детства так повелось. Я не люблю этот клуб. Это всегда дерби.

— Последние пять лет побеждает «Зенит», а для тебя принципиальным соперником остается «Спартак». Почему?

— У «Зенита» есть свои принципиальные соперники. А для «Динамо» и ЦСКА это «Спартак».

4 октября в матче 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России «Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 3:0.

«Динамо» занимает 2-е место в турнирной таблице группы D, набрав 8 очков в 5 играх. «Спартак» находится на 1-м месте, у красно-белых 12 очков.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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