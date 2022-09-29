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Кубок России

29 сентября, 10:16

Защитник «Краснодара» Литвинов рассказал о трудностях в матче с «Нижним Новгородом»

Алина Савинова

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов поделился впечатлениями от матча с «Нижним Новгородом» в рамках 3-го тура групповой стадии Кубка России (2:0). Игра прошла 28 сентября.

«Нам не особо удался первый тайм, первые минуты. Местами проваливались. Сказывалось, что был перерыв. Пацаны вернулись из сборных. Это повлияло. Потому что одни только подъехали, а другие уже готовились. В первой половине мы вкатывались, а во второй показали хорошую игру. Контролировали мяч, давили и заслужили победу», — приводит Metaratings.ru слова 21-летнего футболиста.

По итогу трех матчей «Краснодар» занимает первое место в группе (7 очков). «Нижний Новгород» разместился на второй позиции (5 очков). Следующая встреча этих команд состоится 19 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashchitnik-krasnodara-litvinov-obyasnil-trudnosti-komandy-v-igre-protiv-pari-nn-1371342/
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК Нижний Новгород
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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