Защитник «Краснодара» Литвинов рассказал о трудностях в матче с «Нижним Новгородом»

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов поделился впечатлениями от матча с «Нижним Новгородом» в рамках 3-го тура групповой стадии Кубка России (2:0). Игра прошла 28 сентября.

«Нам не особо удался первый тайм, первые минуты. Местами проваливались. Сказывалось, что был перерыв. Пацаны вернулись из сборных. Это повлияло. Потому что одни только подъехали, а другие уже готовились. В первой половине мы вкатывались, а во второй показали хорошую игру. Контролировали мяч, давили и заслужили победу», — приводит Metaratings.ru слова 21-летнего футболиста.

По итогу трех матчей «Краснодар» занимает первое место в группе (7 очков). «Нижний Новгород» разместился на второй позиции (5 очков). Следующая встреча этих команд состоится 19 октября.