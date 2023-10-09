Защитник «Оренбурга» Сиваков вызван на заседание КДК РФС по итогам матча FONBET Кубка России с «Сочи»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке заседания комитета по итогам матчей 5-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«По матчу «Зенита» и «Балтики»: скандирование болельщиками хозяев оскорбительных выражений. В матче «Краснодара» и «Пари НН» рассмотрим следующее: на предматчевом совещании отсутствовали представители медицинской и пожарной служб, а у части контролеров, привлекаемых для безопасности матча, отсутствовали удостоверения необходимого образца.

Рассмотрим оскорбительные выражения от болельщиков «Крыльев Советов» в матче против «Ахмата». По игре «Локомотива» и «Ростова»: оскорбительные выражения от болельщиков хозяев и выход за пределы технической зоны тренера гостей Валерия Карпина. Что касается матча «Факела» и ЦСКА, болельщики обеих команд кричали оскорбительные выражения, а также использовали пиротехнические изделия.

Помимо этого, рассмотрим удаление защитника «Оренбурга» Сивакова за грубое нарушение правил. Игрок приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ»

Сиваков получил красную карточку на 89-й минуте матча за фол на игроке «Сочи» Иване Игнатове. Игрок «Оренбурга» ударил соперника прямой ногой в икроножную мышцу.