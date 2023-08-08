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Сегодня, 10:19

Защитник «Зенита» Чистяков пропустит матч FONBET Кубка России против «Крыльев Советов»

Константин Белов
Корреспондент
Дмитрий Чистяков.
Фото ФК «Зенит»
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Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил «СЭ» на вопрос о состоянии здоровья футболиста.

По словам Талаева, Чистяков пропустит игру 2-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Крыльев Советов».

«Завтра Дмитрий не сможет принять участия в матче Кубка России против «Крыльев Советов». Он продолжает восстанавливаться после травмы, сейчас чувствует себя намного лучше. Нет четких сроков восстановления. Сможет ли Чистяков сыграть против «Факела»? Есть вероятность, что он будет в заявке, а выйдет ли на поле, будет решать тренерский штаб», — сказал Талаев «СЭ».

Чистяков получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). На 17-й минуте вместо него на поле вышел новичок сине-бело-голубых Страхиня Эракович.

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» состоится в среду, 9 августа, и начнется в 18.30 по московскому времени.

Дмитрий Чистяков
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
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