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13 марта, 19:09

«Зенит» — «Динамо»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Страхиня Эракович («Зенит») и Диего Лаксальт («Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Динамо» на ответный матч в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.15 по московскому времени. Первый матч закончился домашней победой бело-голубых — 1:0.

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Эракович, Нино, Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Кержаков, Алип, Родригао, Коваленко, Ерохин, Ахметов, Васильев, Мантуан, Изидор, Педро, Сергеев.

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Бальбуэна, Маричаль, Паршивлюк, Лаксальт, Чавес, Фомин, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Купцов, Рассулов, Майсторович, Даса, Кутицкий, Скопинцев, Лепский, Назаренко, Гагнидзе, Грулев, Макаров, Смолов.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
13 мар, 20:15. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:0
Динамо

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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