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Судейство

13 марта, 18:54

Судья Сухой повторил ошибки Кукуяна и Мешкова. Снова в матче «Урала»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Эпизод матча «Родина» — «Урал».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Родина» — «Урал».
Фото Скриншот трансляции
Эпизод матча «Родина» — «Урал».
Фото Скриншот трансляции
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На 15-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России «Родина» — «Урал» судья Алексей Сухой год спустя повторил ошибки, допущенные прошлой весной Виталием Мешковым и Павлом Кукуяном.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
13 мар, 18:00. Сапсан Арена (Москва)
Родина
1:1
Урал

Рефери раньше времени дал свисток и остановил игру, не дождавшись окончания атаки «Урала», когда Алексей Каштанов сравнял счет. Мяч оказался в сетке уже после свистка — гол не мог быть засчитан. Видеоассистенты Сергей Чебан и Павел Шадыханов не имели права вмешаться в действия судьи, даже если они не были согласны с его решением зафиксировать фол нападающего гостей.

Сухому следовало подождать и не торопиться с подачей сигнала.

Эпизод матча «Родина» — «Урал».
Фото Скриншот трансляции

В начале марта прошлого года такую же ошибку допустил Мешков. На 86-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Спартак» — «Урал» (2:2) он ошибочно остановил игру, в результате чего не был засчитан гол Александра Соболева. Спартаковец отправил мяч в сетку уже после свистка судьи. На 89-й минуте, когда показали судью крупным планом, было видно, что он сказал: «Свисток был до».

На 45-й минуте той же игры Мешков также раньше времени дал свисток, не позволив хозяевам поля доиграть эпизод. Михаил Игнатов отправил мяч в сетку уже после остановки игры. И гол засчитывать тоже было нельзя.

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А в апреле 2023-го на 28-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Урал» — «Ростов» (1:3) Кукуян не засчитал взятие ворот гостей. Судья зафиксировал фол Эрика Бикфалви на Даниле Глебове, а Лазар Ранджелович забил гол уже после свистка.

В той ситуации Кукуяну следовало дождаться окончания атаки. Чтобы у его видеоассистентов Алексея Амелина и Алексея Стипиди появилась возможность провести проверку и при необходимости вмешаться, если арбитр ошибся.

ФК Урал
Алексей Сухой
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