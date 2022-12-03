Жеребьевка плей-офф Кубка России: «Локомотив» сыграет со «Спартаком», «Зенит» с «Волгой»

3 декабря состоялась жеребьевка плей-офф Кубка России. Она определила пары 1/4 финала Пути РПЛ и Пути регионов.

Во время жеребьевки верхней сетки Кубка России произошла ошибка: «Ростову» изначально достался «Краснодар», а ЦСКА — «Урал». Однако организаторы переставили команды из-за того, что армейцы и екатеринбуржцы играли в одной группе.

Скрин жеребьевки.

Верхняя сетка

«Локомотив» — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Динамо»

«Ростов» — «Урал»

ЦСКА — «Краснодар»

Нижняя сетка

«Уфа» — «Ахмат»

«Акрон» — «Торпедо»

«Вогла» — «Зенит»

«Звезда» — «Нижний Новгород»

В верхней сетке между собой играют команды, занявшие первые и вторые места в групповом раунде Пути РПЛ. Стадия проходит в два матча, в случае одинаковой разницы мячей — сразу серия пенальти. Матчи состоятся 22 февраля и 1 марта 2023 года.

В нижней сетке Кубка России в первой стадии встречаются клубы-победили Пути регионов и третьи команды группового раунда Пути РПЛ. Этап проходит в один матч, в случае ничьей — сразу серия пенальти. Игры состоятся 26 февраля.