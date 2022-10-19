Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Путь РПЛ. Групповой раунд
Путь регионов
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 20:50

Зиньковский назвал тяжелым матч «Спартака» с «Факелом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от матча 4-го этапа группового этапа пути РПЛ Кубка России против «Факела» (2:1).

— Тяжелая игра. Было больше единоборств, длинных передач, так и думали, что все так будет. Как я после травмы? Все нормально со здоровьем.

— Многие ругают поле «Факела».

— Нормальное поле. Мы встречались с ребятами из «Факела», они сказали, что несколько недель назад было хуже.

— Что за потасовка была в конце?

— Не знаю, не видел, мы сидели с Соболевым и болтали.

— Большая разница — играть дома или в Воронеже?

— На нашем стадионе попроще. Поле в Москве привычнее нам, а в Воронеже — игрокам «Факела». На нашей поляне больше, шире. Кажется, мяч стелится лучше.

Красно-белые, набрав 12 очков, продолжают лидировать в своей группе. «Факел» занимает 4-е место (0 очков).

Антон Зиньковский
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Матч ЧМ-2022 завершили на 7 минут раньше. А потом играли в поддавки
В Европе вспоминают рекорды легендарного Санеева. Но выделяют его грузинское происхождение
Выступление Путина на заседании Совета безопасности. Главное
Эрдоган заявил Зеленскому о важности дипломатического решения конфликта на Украине
Владелец кафе в Париже выпроводил украинцев со словами «Да здравствует Путин!»
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: Кубок России: групповой турнир РПЛ и отбор регионов
Городовой об эпизоде с Николсоном: «Если потом выяснится, что это была красная, очень расстроюсь»
«Факел» — о фоле Николсона: «И это не красная карточка?»
Агент Карраскаля об отсутствии игрока в заявке ЦСКА на матч с «Торпедо»: «Ничего важного. Внутренние дела»
«Если не выигрывать в Воронеже в 3-4 гола, становится сложно». Абаскаль — о победе «Спартака» над «Факелом»
ЦСКА — «Торпедо»: гол Облякова отменен правильно, Щенников был в офсайде
Николсон: «Нам вполне по силам обойти «Зенит». Нет ничего невозможного»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Кавазашвили — об ошибках Мевли: «Любая стычка, и он уже на земле лежит — слабый мальчик!»

Чернов — о победе над «Факелом»: «В Воронеже всегда тяжело играть, горды тем, что удалось дважды победить тут»