Зиньковский назвал тяжелым матч «Спартака» с «Факелом»

Нападающий «Спартака» Антон Зиньковский поделился впечатлениями от матча 4-го этапа группового этапа пути РПЛ Кубка России против «Факела» (2:1).

— Тяжелая игра. Было больше единоборств, длинных передач, так и думали, что все так будет. Как я после травмы? Все нормально со здоровьем.

— Многие ругают поле «Факела».

— Нормальное поле. Мы встречались с ребятами из «Факела», они сказали, что несколько недель назад было хуже.

— Что за потасовка была в конце?

— Не знаю, не видел, мы сидели с Соболевым и болтали.

— Большая разница — играть дома или в Воронеже?

— На нашем стадионе попроще. Поле в Москве привычнее нам, а в Воронеже — игрокам «Факела». На нашей поляне больше, шире. Кажется, мяч стелится лучше.

Красно-белые, набрав 12 очков, продолжают лидировать в своей группе. «Факел» занимает 4-е место (0 очков).