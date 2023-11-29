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Кубок России

Сегодня, 11:00

Противостояние «Динамо» и «Зенита» в Кубке России: золотой дубль Панова, уничтожение 9:3, скандал из-за «недостаточного касания»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
1998 год. Лужники. «Динамо» — «Зенит». Александр Панов празднует победу с игроками.
Фото Александр Вильф, «СЭ»
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«СЭ» вспоминает историю взаимоотношений «Динамо» и «Зенита» в Кубке России.

Победный гол Ковтуна. Бышовец: «Мы провинились перед Всевышним».

Впервые «Динамо» и «Зенит» сыграли друг против друга в Кубке России в мае 1997 года — в полуфинале турнира.

Зрители увидели всего один забитый мяч, автором которого стал защитник бело-голубых Ковтун. На 17-й минуте Кобелев с углового подал во вратарскую, где самым расторопным оказался один из самых жестких и неуступчивых футболистов чемпионата России.

После перерыва питерцы могли сравнять счет, но Сметанин в великолепном прыжке справился с ударом головой Лебедя.

После поражения главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец посетовал на недоукомплектованность состава своей команды. Бывало же и такое!

— «Динамо» располагает более классными исполнителями, — заметил Бышовец. — По большому счету, у нас ни в одной линии нет игроков, которые могли бы в трудную минуту повести за собой. И это неудивительно: в межсезонье мы плохо укомплектовались, да еще в самый неподходящий момент в ЦСКА ушли несколько игроков. Вообще в этом сезоне нас преследуют несчастья. Мы никак не можем сыграть два матча подряд одним составом. Видимо, мы в чем-то провинились перед Всевышним.

В финале Кубка России-1996/97 «Динамо» Адамаса Голодца уступило «Локомотиву» Юрия Семина — 0:2.

6&nbsp;августа. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (2:3). «Динамо» и «Зенит»: бои без правил

«Панов — уникум! «Колпинская торпеда»! А ведь был босяком...»

Во второй раз москвичи и питерцы встретились уже в финале турнира. 26 мая 1999 года в «Лужниках» «Зенит» завоевал свой первый российский трофей.

А ведь первый тайм остался за бело-голубыми. Команда Георгия Ярцева до перерыва полностью переиграла подопечных Анатолия Давыдова и вышла вперед на 23-й минуте. Головской, выполняя штрафной, покатил мяч в штрафную, где Писарев расстрелял ворота Березовского — 1:0.

После матча некоторые специалисты говорили, что Ярцев ошибся, заменив автора гола на 52-й минуте. У динамовцев пропала острота в атаке. И в этот момент на авансцену вышел форвард-малыш гостей Панов. Александр в течение двух минут перевернул все с ног на голову. Сначала он укротил непростой мяч в штрафной и с левой ноги поразил ворота Плотникова. А через 120 секунд нападающий «Зенита» на бешенной скорости ворвался в штрафную бело-голубых, обыграл голкипера и оформил дубль.

Точку в финале поставил Максимюк, который после великолепного паса Горшкова левой ногой послал мяч в ближнюю «девятку».

«Зенит» стал первооткрывателем и в том плане, что покончил с гегемонией Москвы, до того монопольно владевшей Кубком. Подобно «Локомотиву», который в 1996-м превзошел «Спартак» в стремлении победить, питерцы продемонстрировали вчера потрясающую волю. И вместе с тем предъявили массу других, чисто игровых козырей, которые и предопределили эту маленькую сенсацию. Мы, наконец, увидели футболиста, способного, как это водится на Западе, переломить ход неудачно складывающегося матча — форвард сборной России Александр Панов предстал вчера во всем блеске", — писал корреспондент «СЭ».

Вот какую оценку игре Панова дал тогда бывший главный тренер «Зенита» Герман Зонин:

- Я называю Панова «колпинской торпедой». Это уникум. Сложные технические приемы он умудряется выполнять на высокой скорости. В этом сегодня в России равных ему нет. Я особенно рад, что Саша повзрослел, став настоящим мужчиной. А ведь некогда был, что называется, босяком — иного слова и не подберу. Расскажу вам одну историю, о ней практически никто не знает. Лет пять назад Панова отправили играть в Вологду. Местное «Динамо» тогда возглавлял один из моих учеников — Владимир Павленко. Устав терпеть многочисленные выходки Панова, Павленко решил отчислить форварда из команды, предложив ему сдать форму. Так Саша, самолюбивый пацан, уехал на вокзал чуть ли не в трусах. Ему уже вдогонку костюм привезли. А сейчас парень просто красавец. Видел телепередачу с его участием, читаю прессу — парень создал сам себя, проявил характер и добился в футболе чего хотел.

2007 год. Фатих Текке и Денис Колодин.
Фото Вячеслав Евдокимов, «СЭ»

Соло Аршавина, хет-трики Тимощука и Зырянова, драка Фернандеса и Денисова

8 августа 2007 года — черная страница в истории «Динамо». В 1/8 финала Кубка «Зенит» по полной программе поквитался с москвичами за позорное поражение в чемпионате России-2003 (1:7) — 9:3!

Справедливости ради, нужно вспомнить, что за четыре дня до провала динамовцы дома убедительно победили команду Дика Адвоката в чемпионате — 4:2. А вот на кубковую встречу главный тренер бело-голубых Андрей Кобелев выставил довольно экспериментальный состав. Так, с первых минут на поле вышли Климавичюс, Карпович, Курочкин (единственный матч за основу бело-голубых, впоследствии он получил два условных срока за хранение наркотиков). Семшов и Точилин остались в запасе, а Хохлов и Пименов даже не попали в заявку.

Неприятности для гостей начались уже на девятой минуте. Аршавин после прекрасной передачи из глубины Домингеса ворвался в штрафную и был сбит Карчемаскасом. Тимощук переиграл ударом с «точки» голкипера, который вскоре попросил замену из-за травмы. Как в воду глядел! Вышедшему на замену Шунину суждено было пропустить восемь...

«Динамо» продержалось до 39-й минуты, когда Курочкин сбил в штрафной Ширла, который принял мяч после прекрасного перевода Аршавина. Тимощук оформил дубль.

На перерыв команды ушли при счете 3:0 (третий пенальти в матче реализовал Домингес) в усеченных составах. Арбитр Александр Евстигнеев за стычку удалил с поля Фернандеса и Денисова, показав первому прямую красную (динамовец головой, а затем и рукой ударил зенитовца по лицу), а второму — вторую желтую.

— Многие помнят вас по драке с Игорем Денисовым. Он самый агрессивный игрок, против которого играли? — впоследствии спросили аргентинца.

— Эта драка — не самое лучшее, что можно вспомнить о моей карьере за «Динамо». Это были эмоции, без которых в футболе не обойтись. Я презираю драки в футболе, могу сказать лишь то, что я бился за эмблему «Динамо» на груди. Но Игорь — не самый агрессивный футболист, которого я встречал на поле.

В формате «10 на 10» «Зенит» забил еще шесть голов и пропустил три. Героем второй половины встречи стал вышедший на замену Зырянов, который умудрился оформить хет-трик за 20 минут. Тимощук решил от него не отставать, а невысокий Аршавин помимо гола, забитого головой (!), записал в свой актив еще две результативные передачи.

Красивый гол Дмитрия Комбарова со штрафного едва ли утешил в тот вечер болельщиков москвичей.

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Пенальти Мисимовича. Силкин взял реванш у Спаллетти

В сезоне-2011/12 (во всяком случае в первой его части) «Динамо» Сергея Силкина было самой зрелищной командой нашего чемпионата. На финишной прямой у тренера возникли разногласия с ведущими футболистами — Семшовым, Ворониным, Самедовым, и москвичи сбавили обороты.

В Кубке России бело-голубые в четвертьфинале прошли «Зенит», одержав победу в Питере и реабилитировавшись за крупное домашнее поражение от команды Лучано Спаллетти в чемпионате (1:5).

Матч получился малособытийным. Ключевой момент встречи произошел на 72-й минуте. Арбитр Александр Егоров посчитал, что Анюков сфолил на Кураньи в своей штрафной и указал на «точку». Мисимович был точен.1:0.

— Очень благодарен футболистам за то, что после обескураживающего поражения от «Зенита» в чемпионате они вышли на поле с большим желанием играть и реабилитировать себя, строго выполняли установку, строго соблюдали игровую дисциплину, — заявил на пресс-конференции Силкин.

— Отсутствие Семшова и Воронина в составе — воспитательная мера?

— Нет, мы решили поменять тактику, и влившиеся в состав игроки оправдали надежды. Наконец-то у нас появилась возможность варьировать состав, разнообразить наши действия.

Ветеран «Зенита» Владимир Казаченок раскритиковал «Зенит» и «Динамо» за качество футбола:

— Обе команды меня огорчили, потому что с таким настроением не играют. Вспоминается фраза: футбол — это живые шахматы, вот и футболисты еле-еле двигались по полю. Такое впечатление, что они соревновались в том, кто кого переходит.

«Динамо» дошло до финала, в котором с Семшовым и Ворониным в составе уступило «Рубину» (0:1).

Полузащитник «Зенита» Вендел и арбитр Евгений Кукуляк.
Фото ФК «Зенит»

«Кукуляк сказал, что касание было недостаточное...»

Последний на сегодняшний день кубковый матч между «Зенитом» и «Динамо» завершился большим судейским скандалом. Он был бы грандиозным, если бы бело-голубые не одержали в итоге победу и не выбили бы команду Сергея Семака из сетки турнира.

На 62-й минуте при счете 1:1 после прострела Паршивлюка с правого фланга Клаудиньо нарушил правила на Тюкавине в штрафной, ударив форварда «Динамо» по ноге. Арбитра Евгения Кукуляка пригласили к монитору, но он не увидел криминала в действиях бразильца и пенальти не назначил.

— Был ли пенальти? Я считаю, что нужно было ставить. Как и все считают, что нужно было назначать. Идет подача в штрафную — мне бьют по ноге. Судья пошел посмотреть ВАР и сказал: «Недостаточное касание». А какое тогда касание должно быть, перелом ноги или что? Раньше за подобное давали пенальти, — недоумевал после финального свистка Тюкавин.

ЭСК РФС оперативно собралась и вынесла вердикт по этому эпизоду:

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «Зенит» Клаудиньо, опаздывая сыграть в мяч, бьет атакующего игрока команды «Динамо» Константина Тюкавина по ноге сзади. Падение игрока атакующей команды вызвано последствиями исключительно данного контакта, который классифицируется членами экспертно-судейской комиссии как нарушение правил по неосторожности. Комиссия отмечает правильность действий ВАР матча, рекомендовавшего судье видеопросмотр на поле».

Основное время матча победителя не выявило, а в серии 11-метровых динамовцы оказались точнее — 5:4. Герой встречи — голкипер бело-голубых Лещук.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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