Удар игрока «Ростова» — фол, удар в голову ростовчанина — случайность. Карпин с этим согласен?

В матче 3-го тура Пути РПЛ Кубка России «Ахмат» «Ростов» (3:1) в течение семи минут произошли одинаковые эпизоды, которые по-разному трактовали судьи и их руководители. Почему так произошло?

11-метровый удар в пользу «Ахмата» и предупреждение Прохину за удар рукой

На 72-й минуте арбитр Алексей Амелин после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет.

По данным «СЭ», департамент судейства РФС поддержал решение рефери, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Оно признано правильным. Такого же мнения, судя по всему, придерживается департамент инспектирования, раз не последовало обращения в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК).

Что же произошло в том моменте? Ростовчанин попал рукой в лицо Ивану Олейникову, который находился сзади. Очевидно, что действие игрока гостей было случайным, неумышленным и не несло никакой агрессии. Но оно расценено как нарушение правил. Прохин помимо пенальти был наказан предупреждением.

Эпизод матча Кубка России «Ахмат» — «Ростов» (3:1), где Олейникову («Ахмат») попали по лицу. Фото Скриншот Скриншот

Гол «Ахмата» и удар рукой Камилова

На 79-й минуте в ходе голевой атаки грозненцев, завершившейся голом Олейникова, футболист «Ахмата» Владислав Камилов отвесил подзатыльник ростовчанину Даниле Глебову и тут же пробил по воротам. После этого Олейников успешно сыграл на добивании и забил победный мяч.

Эпизод матча Кубка России «Ахмат» — «Ростов» (3:1), где игрок «Ахмата» Камилов ударил по затылку Глебова («Ростов»). Фото Скриншот Скриншот

Эпизод матча Кубка России «Ахмат» — «Ростов» (3:1), где игрок «Ахмата» Камилов ударил по затылку Глебова («Ростов»). Фото Скриншот Скриншот

Как и в случае с Прохиным, действие Камилова выглядело случайным, неумышленным и не несло никакой агрессии. Судья удар в ухо Глебову не увидел — Амелин в тот момент смотрел на ноги футболистов, которые вели единоборство. Похоже, что туда же, на ноги, взглянул и ВАР Бобровский, раз он не вмешался в действия коллеги.

Эпизод матча Кубка России «Ахмат» — «Ростов» (3:1), где игрок «Ахмата» Камилов ударил по затылку Глебова («Ростов»). Фото Скриншот Скриншот

Эпизод матча Кубка России «Ахмат» — «Ростов» (3:1), где игрок «Ахмата» Камилов ударил по затылку Глебова («Ростов»). Фото Скриншот Скриншот

Департамент инспектирования обратился в ЭСК с просьбой дать оценку решению Амелина, засчитавшего гол «Ахмата». Комиссия признала вердикт рефери верным.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии считает контакт рукой игрока атакующей команды «Ахмат» № 18 Владислава Камилова с головой игрока обороняющейся команды «Ростов» № 15 Данила Глебова случайным и ненаказуемым, в связи с чем ВАР правильно не стал вмешиваться при проверке атакующей фазы команды «Ахмат», ввиду отсутствия очевидности в нарушении правил игры. По этой причине комиссия поддерживает решение судьи засчитать взятие ворот команды «Ростов», — говорится в сообщении на официальном сайте РФС.

Контакт руки Прохина с лицом Олейникова случайный, но наказуемый. Контакт руки Камилова с головой (ухом) Глебова случайный и ненаказуемый.

Это нормально? Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин согласен с такой трактовкой? Устраивает ли она его клуб, игроков и болельщиков?