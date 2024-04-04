Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Календарь
Путь РПЛ. Весна
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:00

«Абаскаль просто поплыл. Это видели все, кроме менеджмента «Спартака». Мнение Заремы Салиховой

Зарема отреагировала на поражение «Спартака» от «Зенита» в Кубке
Микеле Антонов
Корреспондент
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Гильермо Абаскаль в матче «Спартак» — «Зенит» (1:2).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
1/2
Telegram Дзен
Монолог Заремы о текущей ситуации в «Спартаке».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
03 апр, 20:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в разговоре с «СЭ» высказалась о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале и руководстве клуба.

Нынешняя ситуация это коллективный провал, — начала Салихова. Когда Лука Каттани представил кандидатуру Абаскаля, это был молодой, заряженный, готовый со всеми взаимодействовать специалист. Его работоспособность, отдача и внимание ко всем мелочам сразу напомнили черты Доменико Тедеско. Он моментально влился в коллектив и стал вожаком. Команда приняла тренера, мы со спокойной душой тепло попрощались накануне того самого матча в Санкт-Петербурге, когда команда, как дворовая банда, с криками «наших бьют» отомстила обидчикам Квинси Промеса.

Педро (в&nbsp;центре) празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Спартака&raquo;. «Зенит» включился на тайм и разбил «Спартак». Педро устроил шоу в Тушине!

За тот «Спартак» не было стыдно. После покупки Зиньковского мы не принимали решений по трансферам и любым управленческим решениям , но эмоциональная связь с командой была сильна. По духу и настрою это был еще наш «Спартак», в котором реально один за всех. Тогда еще капитан Георгий Джикия и тренер мило хихикали над Родригао у бровки, а вся команда пересматривала момент удара Николсона в раздевалке. Сравните, как в том матче команда встала на дыбы за Промеса, и как сейчас никто не вступился за Угальде в эпизоде в Алипом, потому что, образно говоря, с капитана нельзя срывать повязку и указывать на место, когда оно под ним самим шатается. После того прощания с игроками и сотрудниками клуба пуповина была перерезана, в том числе и с тренером. «Спартак» отправился в свое самостоятельное плавание под руководством Малышева.

Метаморфозы произошли на первых же зимних сборах. Поведение нового менеджмента, их ходы по выстраиванию отношений внутри коллектива, немой Эш (нынешний технический директор Пол Эшуорт. — Прим. «СЭ»), которые цинично косячат, но не мараются сами, а делают тренера главной головной болью для клуба, игроков и самих себя. Сначала полностью отождествили тренера со «Спартаком», поставив знак равно между Абаскалем и клубом, а теперь не знают, как вывести рыжую бестию за скобки.

В тот сезон-2022/23 команда была на пике формы и своего цикла, все игроки в расцвете, воодушевленные победой в Кубке и с запалом отыграть предстоящий сезон на максимуме.

Менеджеры были так счастливы просто хлопать в ладоши и вдыхать победный воздух на трибунах, не осознавая, что законы инерции в футболе длятся максимум половину сезона. И вот в благодарность за беззаботное управление в осенней части сезона, которое , как им казалось, принес Абаскаль, взяв на себя всевозможные функции и ответственность, решили отблагодарить, увеличив в разы зарплату, прописав прочие финансовые приятности, заботу о членах семьи тренера и всех, на кого он укажет пальцем.

Гильермо Абаскаль в матче «Спартак» — «Зенит» (1:2).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Но взамен Абаскаль становился единственным козлом отпущения, на котором будет вся ответственность. Ему купили всех, кого он просил, скажете вы. Работа генерального и спортивного директоров не ограничивается сферой трансферов. Тогда любой агент мог бы работать в клубе.

Упущенное второе место, вылет из Кубка, хаос в выборе стартового состава вперемешку со странными воспитательными моментами, перлы на пресс-конференциях... Избалованный тренер поплыл, стал невыносим, это видели все, кроме менеджмента.

Олег Малышев. «Останется ли Абаскаль? Увидим по ходу сезона». Гендиректор «Спартака» — о Промесе, Джикии и поражении «Зениту»

Все подходящие слоты для увольнения были профуканы. Тени Черчесова, Карпина нависали над стадионом при каждом поражении. А тут еще Малышев включил альфа-управленца и вообще в неподходящий момент объявил публично о плане Б. Если нет веры в тренера, то увольняйте сразу, к чему эти реверансы? Разговоры про неустойку смешны, новые менеджеры не считают деньги и не пытаются ни экономить, ни заработать. Так, курицу, с которой сдували пылинки, которой меняли воду, красили стены, выполняли все прихоти в ожидании золотого яйца, то есть трофея, превратили в хромую утку в глазах болельщиков, прессы и команды в первую очередь.

В хромую утку превратился сам клуб: дело Промеса, поле, бардак в академии, выводящий на поле ребенок в форме «Спартака», который кричит, что «Зенит» победит, — просто вишенка на торте.

Фатальность концентрации управленческих ошибок запредельна. Затягивание процессов принятия решений будет провоцировать новые и новые кризисы. Вопрос лишь в том, не слетит ли с катушек следующий тренер, если к нему будут так же применены те же управленческие подходы.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Зарема Салихова
42
93
Читайте также
МОК не допустил Садулаева до лицензионного турнира
Форвард «Тампы» Кучеров обновил рекорд российских бомбардиров НХЛ
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Что произошло после матча «Спартак» - «Зенит»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Волгарь» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф пути РПЛ и регионов
Денисов — о критике «Спартака»: «Ничего не смотрю и не читаю. Меня это лишь злит»
Денисов рассказал, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Зенитом»
Зарема — о «Спартаке»: «Абаскаль становился единственным козлом отпущения»
Явление Педро и урок Семака. Рабинер — о кубковом матче «Спартак» — «Зенит»
Зарема: «Сравните, как «Спартак» встал на дыбы за Промеса и как сейчас никто не вступился за Угальде в эпизоде с Алипом»
«Ахмат» — «Оренбург»: онлайн-трансляция матча Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гладиатор слаб. Лев медленно разрывает его на части

Явление Педро и урок Семака. Рабинер — о кубковом матче «Спартак» — «Зенит»