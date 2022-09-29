Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!

Красно-белые крупно обыграли «Зенит», выиграв у Питера впервые с 2017 года.

Противостояние «Спартака» и «Зенита» в нынешнем сезоне — это целый сериал. Первые два эпизода — в Суперкубке и в чемпионате — безоговорочно остались за Петербургом, третий предстояло сыграть в Кубке. Афиша громкая, но за час до матча на подходе к стадиону ничто не указывало на статусный матч. Даже если взять самую камерную встречу «Спартака» и «Зенита» последних десятилетий — в Кубке премьер-лиги в 2003 году на малюсеньком стадионе «Алмаз», то и там ажиотаж был более внушительным. Казалось даже, что именно на этой игре может быть установлен антирекорд посещаемости в восьмилетней истории тушинской арены. Правда, теперь сложно такие вещи просчитывать: ковид сбил всю эту статистику.

Матчи «Спартака» с Самарой и Воронежем в предыдущих турах Кубка производили впечатление контрольных игр с минимальным турнирным отягощением. Абаскаль экспериментировал, давал играть тем, кто редко выходит на поле. Было интересно, как испанец воспримет игру с «Зенитом»: ведь он уже успел два раза болезненно влететь Питеру, да и кто-то наверняка рассказал о том, что «Спартак» уже почти пять лет не может обыграть «Зенит». Как бы то ни было, оба тренера выставили практически оптимальные составы.

Первый тайм стал для «Спартака» лучшим из пяти против «Зенита» в этом сезоне. Красно-белые не выглядели трусливо, за что Абаскалю прилетало после предыдущих матчей. Команда атаковала, нагнетала, и зенитовскому вратарю Ивану только в первые 15 минут трижды пришлось по-настоящему включаться в игру. «Спартак» старался играть максимально дисциплинированно, но совсем исключить контратаки было невозможно. При этом не так и много создал «Зенит» в первом тайме: в одном из эпизодов Максименко здорово вышел из рамки и сыграл ногами, а чуть позже Кузяев попал в штангу.

Что касается опасений о полутоварищеском статусе матча, то они развеялись к середине тайма. Стыков и последующих выяснений отношений хватало, а самый показательный момент — это желтая карточка запасному «Зенита» Ловрену. Арбитр Мешков справлялся далеко не со всеми моментами, но это отдельная тема. Главное, что игра была очень живой: «Спартак» — «Зенит» — это и в Кубке «Спартак» — «Зенит».

После перерыва игра переместилась на половину поля «Спартака», причем «Зенит» обозначил намерения ударом Малкома в штангу едва ли не в первой же атаке. К середине тайма начало казаться, что повторится сценарий предыдущих матчей и гости дожмут. Однако «Спартаку» удалось перевернуть ситуацию: не просто отодвинуть игру от своих ворот, но и перевести ее к чужим. А потом и забить: Денисов тонким пасом на линии офсайда нашел Промеса, и лучший бомбардир «Спартака» свой момент использовал. У мяча голландца, 91-го в красно-белой футболке, был и исторический контекст — он обошел легендарного Андрея Тихонова в списке бомбардиров клуба всех времен. Символично.

«Спартак» не просто сохранил преимущество, но и забил второй мяч: здорово все сделал Соболев, который довел голевую серию в «Спартаке» до пяти матчей, а с учетом матча сборной — до шести.

И это еще не все! На последних секундах Промес оформил дубль после передачи вышедшего на замену Николсона. 3:0. Разгром чемпиона — сладкая месть Абаскаля за два предыдущих поражения от Семака.

«Спартак» крупно не обыгрывал «Зенит» аж с 2006 года, когда в Петербурге федотовская команда сделала 4:1.

Важная победа для красно-белых с точки зрения становления команды. И не придумать более идеальной точки отсчета для новой эпохи, которая сейчас начинается у «Спартака».