«Зенит» прошел испытание Ульяновском. Город получил праздник, но все испортил брошенный в Вендела банан

«Волга» дала бой сине-бело-голубым, но вылетела из FONBET Кубка России — 0:3.

Праздничный день

«Зенит» привык начинать календарный год матчами в другом турнире, с соперниками другого статуса и на совершенно других полях. Но еврокубков сейчас нет, а осенью сине-бело-голубые еще и умудрились вылететь в Путь регионов FONBET Кубка России. Как следствие, «Зениту» в первом раунде плей-офф предстоял вояж в промерзлый Ульяновск. Да еще и права на ошибку не было — в Пути регионов двухраундовых противостояний нет.

Что для «Зенита» кошмарный сон, то для «Волги» — счастье. Ульяновская команда почти всегда играла во второй лиге и крайне редко встречалась с грандами российского футбола. Лишь в прошлом сезоне она впервые за долгое время вышла в первую лигу, но сейчас идет в ней на предпоследнем месте.

Визит «Зенита» стал крупнейшим событием для родины Ленина. Болельщики по несколько часов стояли в морозных очередях за билетами на игру, а в аэропорту петербургскую команду встречали с караваем. Зрителей на стадионе «Труд» было заметно больше максимально допустимых восьми тысяч. Неудивительно, что «Волга» агрессивно отстаивала свое право принять матч с топ-клубом, хотя из-за качества газона игру могли перенести в Жигулевск, Нижнекамск и даже Санкт-Петербург.

Без Клаудиньо и дисквалифицированных

Поле было одной из главных предматчевых тем. На второй план ушли даже дисквалификации Барриоса, Родригао и Малкома — матч в Ульяновске был первым из тех шести, которые они должны пропустить в результате драки со «Спартаком». Не прилетел на игру и Клаудиньо — Сергей Семак напрямую сказал, что поберег его из-за качества газона. Зато в заявке оказался новичок «Зенита» Роберт Ренан — защитника наверняка сразу же шокировали условия сурового российского футбола.

Учитывая потери, стартовый состав «Зенита» был близок к оптимальному. И это логично: до рестарта чемпионата России остается всего неделя, и сейчас нет смысла давать лидерам передышку.

У «Волги» тоже хватало потерь. Заболел экс-хавбек ЦСКА Дмитрий Ефремов, нельзя было находиться на бровке главному тренеру Сергею Жукову — за ним до сих пор тянется десятиматчевая дисквалификация, которую он получил в 2020 году во время работы в «Сатурне» (тогда он толкнул и оскорбил главного арбитра).

Первый гол Бакаева с игры

При выборе стартового состава Семак явно руководствовался еще и качеством поля. Весь матч мяч дробил, конструировать быстрые позиционные атаки низом было почти невозможно. Отсюда — ставка на двух самых высоких футболистов нападения: Ерохина и Кассьерру. Всю игру они пытались замыкать навесы с разных флангов, но не преуспевали: «Волга» была готова к такому сценарию, и ее рослые защитники чаще всего снимали верховые мячи.

Забивать «Зенит» мог уже на 33-й секунде — Мостовой чуть не воплотил в гол подачу Караваева. А после этого наступили полчаса классического зимнего футбола на тяжелом газоне — минимум моментов и максимум борьбы.

Чемпион владел мячом значительно больше, но обзывать модель игры «Волги» «автобусом» было бы несправедливо — ульяновцы старались высоко прессинговать и периодически даже плели позиционные атаки. Но забил «Зенит». В предсказуемом стиле — разве что подачу Вендела головой замкнул не Ерохин или Кассьерра, а Бакаев. Это его первый гол с игры за «Зенит» в официальной встрече — до этого Зелимхан забивал только с пенальти.

Бакаев вообще был очень заметен в первом тайме — он понимает, что в Кубке России Малком в ближайшее время играть не будет, а значит, Зелимхану нужно проявлять себя. Он регулярно смещался с родного правого фланга в центр и даже налево, но забил нетипичный для себя мяч.

Гол плюс пас Кассьерры

«Волга» за 45 минут не создала ничего — всего один удар по воротам, да и тот мимо. В перерыве футболистам наверняка дали установку бить откуда угодно, ведь иначе сравнять счет не получится. И уже на 47-й минуте Магомадов решился на мощный удар с дальнего штрафного — Кержаков не очень уверенно, но отразил мяч.

Впрочем, ближе 25 метров защитники «Зенита» «Волгу» к своим воротам не подпускали. А она делала явную ставку на стандартные положения — вся острота исходила с них. Правда, розыгрыши были бесхитростными и неэффективными. «Зенит» использовал стандарты гораздо лучше и с одного из угловых все-таки забил — Кассьерра избавил лидера РПЛ от нервной концовки.

«Волга» и после второго пропущенного мяча продолжала лезть вперед, но так ничего и не добилась. А у «Зенита» в концовке сыграли замены — 18-летний Козлов точно навесил на Кассьерру, а тот скинул Сергееву. 3:0 — легкая по счету, но тяжелая из-за условий победа «Зенита», которую омрачил инцидент на последних минутах.

Уже в добавленное время Семак заменил Вендела на Данилу Козлова, и когда бразилец подходил к скамейке «Зенита», с трибуны в его сторону бросили банан. Это попало в прямую трансляцию и, кажется, полностью затмит результат матча, а также праздничную атмосферу в Ульяновске.