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Скандалы

Сегодня, 18:35

Расистская выходка на Кубке России: в Ульяновске в бразильцев из «Зенита» бросили банан. Что может грозить «Волге»

Гоша Чернов
Корреспондент
Вендел.
РФС.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
1/2
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Главное о скандале в четвертьфинальной встрече Пути регионов.
Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
0:3
Зенит

Что случилось

В четвертьфинальном матче финала Пути регионов Кубка России «Зенит» в гостях разгромил ульяновскую «Волгу» — 3:0. Приезд действующего чемпиона России, лидера РПЛ вызвал исключительный ажиотаж в городе — визуально на стадион «Труд» пришло больше восьми тысяч зрителей, которые он официально способен вместить.

По ходу встречи в футболистов и официальных лиц с трибун неоднократно летели снежки. В перерыве диктор даже попросил зрителей это прекратить. А в конце игры на газоне оказался банан, причем его бросили в тот момент, когда на замену уходили два футболиста «Зенита» — Дуглас Сантос и Вендел.

Кто кинул банан?

Пока неизвестно. По кадрам, которые попали в трансляцию, видно, как Вендел лишь слегка пнул фрукт за пределы поля и едва заметно ухмыльнулся.

«Это ужасный поступок. Надеюсь, это не повлияет на пребывание Вендела в России, в частности в «Зените». К сожалению, это тупость некоторых идиотов, которые находились на трибунах. Вендел выше этого», — отреагировал на инцидент агент футболиста Тьяго Рибейро.

В&nbsp;сторону Вендела на&nbsp;стадионе в&nbsp;Ульяновске бросили предмет, похожий на&nbsp;банан. «Зенит» прошел испытание Ульяновском. Город получил праздник, но все испортил брошенный в Вендела банан

Как отреагировала «Волга»

В «Волге» пообещали найти виновных. Директор ульяновского клуба Михаил Наволокин в комментарии для «СЭ» заявил: «Если такая ситуация была, конечно, будем разбираться. Сто процентов. Найдем виновных. Камеры на стадионе установлены. Прямо сейчас поднимем службу безопасности, чтобы она разбиралась в этой ситуации. В Ульяновске сегодня был праздник. Грустно, что такой момент произошел во время игры».

РФС. Фото Александр Федоров, "СЭ"
РФС.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Как отреагировал РФС

В службе коммуникаций РФС заявили, что делом займется КДК: «Инцидент в матче «Волга» — «Зенит» будет рассмотрен на заседании контрольно-дисциплинарного комитета после получения рапорта комиссара игры».

Многое зависит от того, внес ли комиссар в протокол информацию об эпизоде.

1 июня 2013 года. Грозный. Финал Кубка России. ЦСКА - &quot;Анжи&quot; - 1:1 (пенальти - 4:3). Армеец ВАГНЕР ЛАВ и махачкалинец РОБЕРТО КАРЛОС. Кому банан, кому уханье. Роберто Карлос и другие жертвы расизма в России

Прецеденты

В российском футболе уже случались аналогичные скандалы. Например, в 2011 году защитнику «Анжи» Роберто Карлосу протянули очищенный банан с трибун петербургского стадиона «Петровский». За это «Зенит» оштрафовали в общей сложности на 300 тысяч рублей — как за проявление расизма, так и за необеспечение общественной безопасности.

В том же году в Роберто Карлоса бросили банан с одного из секторов самарского стадиона «Металлург» — «Крылья Советов» получили аналогичное наказание в 300 тысяч рублей.

Возможные санкции

Пункт 2 статьи 121 дисциплинарного регламента РФС гласит:

«В случае совершения зрителями действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе — виновный клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 45 Приложения № 1 к настоящему регламенту и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и (или) проведением без зрителей от 1 (одного) до 3 (трех) матчей и (или) снятием 3 (трех) очков».

В пункте 45 Приложения № 1 к дисциплинарному регламенту указано, что клуб первой лиги за соответствующее нарушение может быть наказан штрафом от 200 000 до 2 000 000 рублей. Но окончательное решение вынесет КДК — не исключено и закрытие отдельных секторов, и проведение матча/матчей без зрителей.

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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
Кубок России
РФС
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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