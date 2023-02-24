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Кубок России

Сегодня, 11:00

«C такой игрой ЦСКА может побороться за второе место. «Краснодар»? Без комментариев...» Мнение Газзаева

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Игровой момент в матче Кубка России ЦСКА — «Краснодар».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Бывший главный тренер ЦСКА, победитель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев — о крупной победе армейцев над «Краснодаром» в FONBET Кубке России (3:0).

— ЦСКА провел идеальный матч?

— Сегодня на поле была только одна команда. ЦСКА сыграл блестяще! Армейцы показали, что хорошо готовы физически, доминировали практически все 90 минут. В первом тайме армейцы просто разорвали соперника. Счет мог быть гораздо крупнее.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
23 февр, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
3:0
Краснодар

— Что с «Краснодаром»?

— У меня нет объяснения. Вообще не увидел, что команда хотела сделать в этом матче, не увидел рисунка игры. Вспомните сколько отличных моментов создали москвичи. «Краснодар» произвел просто удручающее впечатление. Как говорится, без комментариев... В первой части сезона у южан хоть что-то просматривалось. А сегодня какая-то пустота! Такое ощущение, что по своему уровню ЦСКА был на три головы выше «Краснодара». Армейцы сыгранны, создают голевые ситуации, комбинируют, хороши в единоборствах, плотно действуют в обороне. Так что результат, конечно, закономерен. Но гостям еще повезло, что они пропустили всего три мяча. У одного Карраскаля было три выхода один на один. Как можно так «Краснодару» играть в обороне?!

— Вас удивила физическая готовность армейцев?

— Не стоит делать глобальных выводов по одной игре. Но сегодня нужно признать, что армейцы выглядели великолепно в физическом плане. Однако кто мешал «Краснодару» подготовиться также? Все же находились в равных условиях. Вопрос без ответа.

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— Ожидали от ЦСКА более активной работы на трансферном рынке? Армейцы приобрели только одного центрального защитника — Агапова. Не маловато?

— Сложно сказать. Сегодня этого состава вполне хватило, чтобы доминировать и полностью переиграть «Краснодар», быть быстрее, резче, эффективнее в игре и организованнее в отборе. Что будет дальше — посмотрим.

— Кого выделите в составе красно-синих? Ключевой игрок в этом матче?

— Никто не выпадал в составе ЦСКА. Это, конечно, радует. Вся команда сыграла на высоком уровне. Мне понравился Чалов. Гайич и Мойзес своевременно и активно подключались в атаку. Медина старался, выкладывался.

— Но есть в этом ЦСКА позиция, которая вызывает у вас опасения?

— Понимаете, всегда можно укрепить состав. Пригласить более мастеровитых исполнителей. Но для чего? В еврокубках мы не играем.

— Тогда на что ЦСКА с таким составом будет претендовать во второй части сезона в РПЛ?

— ЦСКА сейчас на пятом месте.

Эпизод у&nbsp;ворот Матвея Сафонова в&nbsp;матче ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;. У ЦСКА в порядке все, у «Краснодара» — только Сафонов. Кажется, клуб Галицкого ждет тяжелейшая весна

— Отставание от «Спартака», который на второй позиции, — семь очков.

— Считаю, если ЦСКА продолжит играть так же, как сегодня, то вполне может побороться и за третье, и за второе место. Все реально с таким футболом. Все зависит от стабильности. Если армейцы смогут удержать такой уровень на дистанции, то окажутся в призовой тройке. Федотов первый сезон работает с ЦСКА. Ему нужно время, чтобы поставить игру, наиграть связи, попасть в медали. А уже на следующий год надо ставить задачу — только выиграть чемпионат. И вот для этого летом нужно будет усилиться точечно.

— Бытует мнение, что если «Зенит» сохранит бразильцев, то будет доминировать еще два-три года.

— Ну вот если все команды заранее отдадут победу «Зениту», то Питер, конечно, продолжит доминировать. Все же идет от головы, от психологии. Я вчера услышал реплики игроков «Локомотива», которые утверждали, что команда точно не вылетит из РПЛ. Меня это так удивило. Зачем вы об этом вслух говорите?! Да вы даже думать об этом права не имеете. Вы в «Локомотиве»! Надо нацеливаться только на самые высокие места. А если ты думаешь о том, как бы не покинуть РПЛ... Будущего у такой команды нет! Всегда надо рассчитывать на большее, ставить высокую планку.

— Как вам «Локомотив» в дерби со «Спартаком»? И что скажете об игре Дзюбы?

— Я уже как-то говорил, что Дзюба — хорошее приобретение «Локомотива». То же самое касается и Смольникова. Вопрос только в сыгранности. Вчера во втором тайме железнодорожники смотрелись неплохо. Могли и сравнять счет, и даже вырвать победу. Да, до перерыва «Спартак» играл с ощутимым преимуществом, но все поменялось во второй половине встречи. У того же Дзюбы было два убойных момента. Сначала попал в штангу, затем не поразил пустые ворота. «Локомотиву» надо еще сыграться. Хочется сказать об одной тенденции, которая мне нравится.

— О какой?

— В стартовом составе «Спартака» вышло 11 россиян, у «Локомотива» — 10. Это радует. В условиях международной изоляции нам надо продолжать доверять своим игрокам, наращивать такой темп. Есть свои кадры. Я имею в виду не только футболистов, но и тренеров. Например, в четверг в Кубке победили ЦСКА и «Крылья», которые тренируют россияне.

Артем Дзюба
Федор Чалов
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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