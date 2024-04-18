Футбольный функционер Юрий Белоус — о матче FONBET Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0).

— Отличная вывеска, замечательный антураж, полный стадион. Не хватило одного — голов. Наверное, у «Зенита» не слишком удачно на острие атаки действовал Ваня Сергеев. Так бывает. Зато Кассьерра в очередной раз подтвердил свой уровень, отличился, но новые технологии — офсайдные линии — сыграли за гостей. А так, конечно, питерцы были ближе к победе, — считает Белоус.

— Матч имени Максименко?

— Сегодня только его блестящая игра и решения ВАР не позволили подопечным Семака победить. Тотальное превосходство сине-бело-голубых по всем показателям! У «Спартака», по сути, был только один полумомент.

— Игра ознаменовалась возвращением на поле Джикии.

— Да, люди в комментариях пишут: те 30 минут, которые Георгий провел на поле, показали, почему Абаскаль его не выпускал. Понятно, что он пока не готов, утратил игровой тонус. Одних тренировок в этом случае мало.

— Слишкович вновь не проиграл «Зениту».

— Обычно говорят про вратарей, которые сыграли на ноль, а тут мы имеем дело с исполняющим обязанности главного тренера красно-белых. И некоторые уже задумались: а не дать ли ему шанс еще поработать? А вдруг дальше пойдут положительные результаты? Тогда, как говорится, нет худа без добра.

— А вы как считаете? Надо ли оставлять Слишковича?

— Не знаю, по каким критериям в «Спартаке» выбирают тренера. Если нет четкой стратегии, то можно опять совершить ошибку. С другой стороны, вспомните, когда в последний раз клуб становился чемпионом.

— При Каррере.

— Да. Аленичева уволили, и с его итальянским помощником команда дошла до титула. Сейчас у «Спартака» ситуация следующая. Красно-белые чемпионами уже не станут и в то же время не вылетят. Спешки никакой нет. Можно все взвесить и выбрать нового наставника, руководствуясь тремя основными критериями.

Александр Соболев и Нино. Фото Global Look Press

— Какими?

— Первый — умение решить задачу, а задача у «Спартака» может быть только одна — чемпионство. Второй — прогресс футболистов. А при Абаскале, как мы видим, игроки красно-белых деградировали, что и показал матч в Питере. Третий — привлекательная модель игры. В Питере у «Спартака» вообще ничего впереди не клеилось. Ни комбинаций, ни интересных решений. Какие-то непонятные нарушения. Это еще гостям повезло, что арбитр не удалил Соболева.

— Вот как?

— Да. За хамскую игру! Арбитр несколько раз простил нападающего. То он за майку схватил соперника, прерывая атаку, то откровенно толкнул зенитовца в спину... Соболев вполне мог получить две желтые.

— Что еще не понравилось в игре красно-белых?

— Клуб потратил немаленькие деньги, приобрел футболистов. А они ничего, по сути, не показывают, не знают, что им делать на поле.

— Вопрос о судействе. Нужно ли было ставить пенальти в ворота гостей за эпизод с участием Джикии и Караваева?

— Сложно сказать. Возможно, судья и прав. Ведь сначала Караваев сыграл в мяч, а потом уже Джикия попал ему по ноге. Тут — на усмотрение арбитра. Этот момент просто еще раз свидетельствует о том, что Джикия не готов. Если он хочет вернуться в состав москвичей, ему предстоит много работы. За счет одной духовитости в футбол не сыграешь. Георгию нужно четко понимать, кем он является сейчас, и забыть о прошлых заслугах.

Андрей Тихонов. Фото ФК «Енисей»

— В последние дни в СМИ называются четыре кандидатуры возможных наставников «Спартака»: Карпин, Черчесов, Янсен, Ивич. Вы к какому варианту склоняетесь?

— А я бы навскидку добавил в этот список еще две фамилии.

— Какие?

— Андрей Тихонов, который сейчас здорово работает в «Енисее». Сергей Юран из «Пари НН», думаю, тоже достоин оказаться в этом шорт-листе. Да и Слишковича пока рано сбрасывать со счетов.

Нужно, чтобы один конкретный человек в клубе был ответственным за назначение главного тренера. Просто не хочется, чтобы на «Спартаке» опять ставили эксперименты. Сразу же было понятно, что красно-белые ошиблись с Абаскалем. Тут нужен специалист, который прежде всего умеет давать результат. Это у нас был ФК «Москва» — растущий клуб. Поэтому мы и назначили Слуцкого — растущего специалиста, и двигались вперед вместе. «Спартак» же — совсем другая история. Я призываю к тому, чтобы при выборе тренера учитывались объективные показатели, о которых сказал выше. Ну и интуиция тоже играет свою роль. Надо встречаться, общаться. Того же Слуцкого почти никто не знал. Но мы поговорили, я увидел, как он заряжен на работу, как мотивирован трудиться 24 часа в сутки.