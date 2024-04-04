Гладиатор слаб. Лев медленно разрывает его на части

Максим Алланазаров — о противостоянии «Спартака» и «Зенита».

Интервью Олега Малышева всегда вызывает улыбку своей детской наивностью или , если угодно , инфантильностью . После выступлений генерального директора « Спартака » складывается впечатление , что все ключевые решения в клубе принимаются на авось . Но удача пока не на их стороне , и это заметно в каждом важном аспекте работы клуба .

В « Спартаке » царит хаос , который пронизывает каждое его действие , как на поле , так и за его пределами . Сегодня внутри клуба нет уверенности ни в чем : ни в ситуации с тренером , ни в ситуации с Промесом , ни в ситуации с Джикией . Везде одни вопросительные знаки .

Это неудивительно , ведь ни у кого в нынешнем « Спартаке » нет опыта управления клубом . Возможность руководить народной командой неожиданно свалилась на них , словно сыр , выпавший из клюва вороны прямо в лапы лисицы . У сотрудников « Спартака » , вероятно , есть старание и желание , но сегодня этого явно недостаточно .

Не требуется быть великим аналитиком , чтобы понять : в ближайшее время « Спартак » вряд ли сможет обрести уверенность и силу . Можете ли вы назвать хотя бы одно направление работы клуба , которое позволило бы построить конкурентоспособную команду в обозримом будущем ? Пока таких направлений не видно .

Болельщики « Спартака » могут сколько угодно насмехаться над Александром Медведевым , который проводит шаманские ритуалы перед матчами . Они могут даже пытаться помешать ему , но это не поможет « Спартаку » создать хотя бы видимость конкуренции с « Зенитом » в ближайшем будущем .

В итоге Медведев со своими причудами просто привезет из Бразилии очередного Педро , который обеспечит его команде победу . А сам Медведев будет наслаждаться успехом и покинет стадион « Спартака » с чувством полного превосходства .