Адвокат Жорин предположил, что после смены формы собственности долги не перейдут на АНО «ФК «Рубин»

Адвокат Сергей Жорин объяснил, чем отличается общество с ограниченной ответственностью (ООО) от автономной некоммерческой организации (АНО).

«Учитывая что ООО — коммерческая организация, а АНО — некоммерческая, то можно предположить что это две разные организации. Есть такое понятие, как реорганизация. Она может быть в форме присоединения или выделения. Но дело в том, что ООО и АНО — это две разные организации по своим задачам. ООО — коммерческая организация и преследует своей целью извлечение прибыли. В то время как АНО — некоммерческая организация, и она не преследует целью извлечение прибыли.

Можно сделать предположение, что если это не реорганизация, а новая организация, то, конечно к ней автоматически не переходят права и обязанности. Все долги останутся на ООО, а АНО — это другая организация, даже несмотря на то, что у них будет одинаковое название. В этом случае можно предположить, что никакой правопреемственности не будет", — цитирует Жорина Metaratings.ru.

«Рубин» вернулся под управление Республики Татарстан и стал автономной некоммерческой организацией. Ранее казанский клуб выступал под другим юридическим лицом — ООО «ФК «Рубин».

«Рубин» занимает 3-е место в турнирной таблице первой лиги, имея в активе 37 очков.