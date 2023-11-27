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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 23:04

«Акрон» уволил Евгения Калешина с поста главного тренера команды

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Евгений Калешин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Акрон» объявил об увольнении Евгения Калешина с поста главного тренера команды.

Согласно официальному заявлению, клуб принял решение прекратить сотрудничество с 45-летним специалистом из-за разногласий в пути развития.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

В понедельник, 27 ноября тольяттинцы сыграли вничью с «Аланией» (1:1). Команда занимает четвертое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 35 очками.

Евгений Калешин. МедиаКалешин. Как первая лига становится брутальной. Колонка Казакова

Футбол
Первая лига
ФК Акрон
Евгений Калешин
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