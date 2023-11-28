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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 11:44

Семин — об увольнении Калешина из «Акрона»: «Он качественный тренер, хорошо руководил командой»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на увольнение главного тренера «Акрона» Евгения Калешина.

«Могу только сказать, что Калешин — хороший тренер, он классно руководил «Акроном». А почему его уволили, не знаю», — сказал «СЭ» Семин.

Согласно официальному заявлению, клуб принял решение прекратить сотрудничество с 45-летним специалистом из-за разногласий в пути развития.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года. Под его руководством команда провела 57 матчей во всех турнирах, одержала 28 побед, 19 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

«Акрон» занимает четвертое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 35 очками.

Первая лига
ФК Акрон
Евгений Калешин
Юрий Семин
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