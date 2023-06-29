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Сегодня, 17:16

«Алания» вступила в борьбу с «Факелом» за нападающего Караева

Алина Савинова
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Форвард Давид Караев с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Алании», сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что с игроком вел переговоры «Факел», однако в борьбу за Караева вмешались владикавказцы. По информации источника, нападающий отказал воронежскому клубу.

В прошедшем сезоне РПЛ 28-летний футболист выступал за «Торпедо», в составе которого провел 29 матчей, забил 2 гола и отметился 3 результативными передачами. 27 июня московский клуб сообщил о расторжении контракта с Караевым по обоюдному согласию.

По итогам сезона-2022/23 «Алания» заняла 3-е место в турнирной таблице первой лиги, однако команда не получила лицензию для участия в РПЛ из-за неготовности стадиона в родном городе.

Источник: https://metaratings.ru/news/alaniya-gotova-perekhvatit-karaeva-u-fakela-262388/
Футбол
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
ФК Факел (Воронеж)
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