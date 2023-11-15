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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 18:20

Боярский считает, что Зырянов не пропадет после увольнения из «Черноморца»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в комментарии для «СЭ» отреагировал на увольнение экс-полузащитника сине-бело-голубых Константина Зырянов из «Черноморца».

«Это был очень корректный, вежливый, интеллигентный игрок, который производил приятное впечатление. В составе «Зенита» он был совершенно незаменим. Этику спортсмена он держал очень высоко. Помимо того, что он хороший голеадор и в команде был необходимым человеком. Это командный игрок, который проявил себя очень красиво. Я полагаю, что он не пропадет. Он — разносторонняя личность. Тренерские навыки у него присутствуют. Тем более, что он работал с лучшими тренерами Европы. И наша команда одна из самых лучших. У него огромный багаж опыта, который он может потратить на молодых футболистов», — сказал Боярский «СЭ».

46-летний Зырянов был назначен главным тренером новороссийского клуба в октябре 2022 года. В текущем сезоне Мелбет-Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место, набрав 18 очков в 18 турах. У команды 3 победы, 6 поражений и 9 ничейных результатов.

Новым главным тренером «Черноморца» стал Вадим Гаранин.

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Гаранин возглавил «Черноморец»