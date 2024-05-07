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Экс-президент «Торпедо» Тукманов: «Кононов несамостоятельный, ему мешают мягкость и интеллигентность»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов раскритиковал главного тренера московской команды Олега Кононова.

«Допускаю возможность, что следующий сезон «Торпедо» начнет с другим тренером. 50 на 50, что так будет. Чтобы говорить, оправдал ли надежды Кононов, надо знать, какие задачи перед ним ставились. Если не вылететь из первой лиги, то он справился, но если была задача выйти в РПЛ, то он не справился. Возможно, нынешний тренер — это хороший, добрый и мягкий человек. Но посмотрите, за 15 лет его тренерской деятельности он поменял полтора десятка команд. Это говорит о том, что у человека... Ну, несамостоятельный он! Он очень мягкий, не может отстаивать свою позицию. Думаю, он не умеет отстаивать. Кононову мешают его мягкость и интеллигентность», — приводит слова Тукманова Legalbet.

Кононов стал главным тренером черно-белых в январе 2024 года. После 30 туров первой лиги «Торпедо» занимает 13-е место с 39 очками.

Источник: Legalbet
ФК Торпедо (Москва)
Александр Тукманов
Олег Кононов
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