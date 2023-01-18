Яровинский: «У Игнатьева в «Рубине» откровенно не получилось. Он не показал всех своих возможностей»

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Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» оценил футболистов, с которыми работал в казанском клубе.
— Лучший игрок «Рубина», с которым тебе довелось работать?
— Ответ на этот вопрос можно угадать и без трех попыток. Он на поверхности!
— Часто теперь включаешь матчи «Наполи»?
— Конечно, периодически смотрю. Кстати, у меня вообще нет никакой ностальгии по поводу того, что кто-то из ребят ушел. Я очень рад за всех игроков, с которыми мы работали в «Рубине». Они великолепно выступают в Европе: Дрейер недавно перешел в «Андерлехт», Хакшбанович, Старфельт и Абильдгор в «Селтике», Тальби — в «Лорьяне». Есть Макаров в «Динамо». Ну а Хвича — это просто европейская сенсация. Горжусь, что все они выступали в «Рубине».
— А кто в «Рубине» при вас не раскрылся так, как вы ожидали?
— Конечно же, Ваня Игнатьев не показал всех своих возможностей. Не то чтобы я большего от него ожидал, но это был большой и серьезный трансфер. Но в «Рубине» у Вани откровенно не получилось. Я надеюсь, что у него все хорошо сложится дальше. Считаю, сейчас у него все идет неплохо.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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