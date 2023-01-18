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Сегодня, 15:50

Яровинский: «У Игнатьева в «Рубине» откровенно не получилось. Он не показал всех своих возможностей»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский в интервью «СЭ» оценил футболистов, с которыми работал в казанском клубе.

— Лучший игрок «Рубина», с которым тебе довелось работать?

— Ответ на этот вопрос можно угадать и без трех попыток. Он на поверхности!

— Часто теперь включаешь матчи «Наполи»?

— Конечно, периодически смотрю. Кстати, у меня вообще нет никакой ностальгии по поводу того, что кто-то из ребят ушел. Я очень рад за всех игроков, с которыми мы работали в «Рубине». Они великолепно выступают в Европе: Дрейер недавно перешел в «Андерлехт», Хакшбанович, Старфельт и Абильдгор в «Селтике», Тальби — в «Лорьяне». Есть Макаров в «Динамо». Ну а Хвича — это просто европейская сенсация. Горжусь, что все они выступали в «Рубине».

— А кто в «Рубине» при вас не раскрылся так, как вы ожидали?

— Конечно же, Ваня Игнатьев не показал всех своих возможностей. Не то чтобы я большего от него ожидал, но это был большой и серьезный трансфер. Но в «Рубине» у Вани откровенно не получилось. Я надеюсь, что у него все хорошо сложится дальше. Считаю, сейчас у него все идет неплохо.

Хвича Кварацхелия и&nbsp;Олег Яровинский. «Иногда хочется, чтобы после ухода случилась катастрофа — в «Рубине» не тот случай». Интервью Яровинского

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Вадим Гаранин
Леонид Слуцкий
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