Экс-тренер «Алании» Тедеев: «Считаю несправедливым, что клуб не получил шанс попасть в РПЛ»

Бывший тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» высказался о недопуске команды к стыковым матчам за право сыграть в РПЛ.

«Считаю несправедливым, что «Алания» не получила шанс попасть в РПЛ. Команда играла в Грозном, и это не было проблемой в первой лиге. А «Родина» для лицензирования заявила стадион «Динамо», юридических разногласий нет. «Родина» не имеет собственного стадиона, но в их регионе есть арена, которая соответствует уровню РПЛ. Они получили шанс принять участие в стыковых матчах, так как юридически «Алания» зарегистрирована в Осетии, а стадион находится в Грозном. Обидно, ведь территориально мы находимся от Грозного в полутора часах езды на автобусе. Иногда московским клубам нужно столько же времени, чтобы добраться от базы до стадиона внутри Москвы. Считаю, что могли бы сделать послабления или поправки в регламенте, чтобы команда могла играть в периметре 200-300 километров от региона, где клуб зарегистрирован. Я сейчас фантазирую, но, на мой взгляд, это было бы справедливее», — сказал Тедеев «СЭ».

Владикавказская команда заняла третье место в первой лиге по итогам сезона, однако РФС отказал «Алании» в выдаче лицензии для участия в РПЛ из-за неготовности стадиона.

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