Гаджиев рассказал о процессе выбора нового главного тренера махачкалинского «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о подготовке команды к следующему сезону.

«Все штатно, но от сезона к сезону требования меняются. Сейчас требования немного выше, чем перед началом предыдущего сезона. Направления остаются, а детали меняются в соответствии с окружающими условиями», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Гаджиева.

Также он ответил на вопрос о претендентах на пост главного тренера клуба.

«Есть круг кандидатов, но нет основного претендента», — добавил президент «Динамо».

Ранее появилась информация, что махачкалинскую команду может возглавить российский специалист Курбан Бердыев. Серб Горан Алексич покинул пост главного тренера клуба в связи с истечением срока контракта.

В сезоне-2022/23 «Динамо» заняло 8-е место в турнирной таблице первой лиги, набрав 46 очков в 34 матчах.