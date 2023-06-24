Кантонистов — о назначение на пост генерального директора «Кубани»: «Целыми днями был либо в офисе, либо рядом с командой»

Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов в интервью «СЭ» прокомментировал свое назначение на пост.

«Этот вопрос решился в конце февраля, когда предыдущий генеральный директор покинул свою должность. Наш куратор, вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, видимо, посчитал, что искать альтернативу нет смысла, что в клубе есть человек, который давно работает, знает команду и структуру в целом. Благодарен ему за доверие и делаю все, чтобы клуб стабильно функционировал и развивался», — сказал Кантонистов.

Кантонистов также рассказал об адаптации на новом посту в «Кубани».

«Помогло ли мне, что до назначения на пост был в структуре клубе? Конечно, мне не пришлось вникать в курс дела по ходу сезона. Я всех отлично знал. Это касается и сотрудников офиса, и команды. Кардинально для меня ничего не поменялось, добавились функции, касающиеся генерального директора и появилось больше ответственности. Если ты хочешь работать и понимаешь, что тебе нужен результат, то быстро перестроишься. Это не сложно. Другое дело, что работа занимала практически все время, но был готов к этому. Целыми днями был либо в офисе, либо непосредственно рядом с командой. В этом смысле очень удобно, что офис у нас находится на базе», — сказал Кантонистов «СЭ».

«Кубань» в сезоне-2022/23 заняла 14-е место в первой лиге, набрав 37 очков.

Полностью интервью Любомира Кантонистова читайте на сайте «СЭ».