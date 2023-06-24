Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 10:30

Кантонистов — о назначение на пост генерального директора «Кубани»: «Целыми днями был либо в офисе, либо рядом с командой»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Генеральный директор «Кубани» Любомир Кантонистов в интервью «СЭ» прокомментировал свое назначение на пост.

«Этот вопрос решился в конце февраля, когда предыдущий генеральный директор покинул свою должность. Наш куратор, вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, видимо, посчитал, что искать альтернативу нет смысла, что в клубе есть человек, который давно работает, знает команду и структуру в целом. Благодарен ему за доверие и делаю все, чтобы клуб стабильно функционировал и развивался», — сказал Кантонистов.

Кантонистов также рассказал об адаптации на новом посту в «Кубани».

«Помогло ли мне, что до назначения на пост был в структуре клубе? Конечно, мне не пришлось вникать в курс дела по ходу сезона. Я всех отлично знал. Это касается и сотрудников офиса, и команды. Кардинально для меня ничего не поменялось, добавились функции, касающиеся генерального директора и появилось больше ответственности. Если ты хочешь работать и понимаешь, что тебе нужен результат, то быстро перестроишься. Это не сложно. Другое дело, что работа занимала практически все время, но был готов к этому. Целыми днями был либо в офисе, либо непосредственно рядом с командой. В этом смысле очень удобно, что офис у нас находится на базе», — сказал Кантонистов «СЭ».

«Кубань» в сезоне-2022/23 заняла 14-е место в первой лиге, набрав 37 очков.

Полностью интервью Любомира Кантонистова читайте на сайте «СЭ».

Любомир Кантонистов
Футбол
ФК Кубань
0
Читайте также
Без России и с громкими скандалами. Поляки открыли ненужную европейскую Олимпиаду
Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?
CNN: Пассажиры батискафа «Титан» погибли безболезненно, их тела вряд ли будут найдены
Появилось видео падения плиты на две иномарки в Москве
В США назвали атаку на Чонгарский мост самовольным решением Киева
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендир «Кубани» — о назначении Григоряна: «Покажите мне тренера, который в этой ситуации мог избавить команду от понижения»

Кантонистов — о целях «Кубани»: «Стратегическая задача — выход в РПЛ»