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Сегодня, 12:45

Евгений Калешин о тренерской профессии: «Сборная? Мне кажется, это неинтересная работа»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Евгений Калешин.
Фото ФК «Акрон»
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью «СЭ» рассказал о своих приоритетах в тренерской профессии.

— Вы поняли, как Ларионов к шестидесяти годам захотел вдруг тренировать, и у него получилось? Ведь это совершенно уникальная история, я больше о подобном не слышал. Выглядит он на 45, но ему уже 62!

— Я не задавал такого вопроса. Мое впечатление — он тренер от бога! У него педагогический талант на сто процентов есть. Он умеет завораживать игроков. Я же и с ребятами общался, и с помощниками. Прозвище «Профессор» идеально ему подходит. Даже это не прозвище скорее, а титул! Мне кажется, это для него больше подходит, чем тренер сборной. Тренер сборной — это менеджер. Собирает игроков, две-три тренировки, и погнали. А тренер клуба — это тот, который воздействует в ежедневном режиме.

— Вы себя в сборной когда-нибудь представляете?

— Мне кажется, это неинтересная работа. Именно с точки зрения творчества. Это больше умение договариваться, быстро внедрять рациональные вещи для достижения результата. Мне так кажется. Особенно в современном мире, когда буквально пара дней есть на подготовку. Смотрю за нашей сборной — ну что там можно сделать за три дня? Просто не представляю, как Карпин там что-то еще сделал.

— Но разве то, что сделал Гус Хиддинк со сборной России, это неинтересно?

— Знаю всю подготовку, как она проходила. Некоторые вещи мы оттуда взяли. Интересно это все, но есть ли драйв? Для меня драйв — это тренировка. Когда ты видишь, как игроки, в прямом смысле, пашут, но при этом есть еще качество, эстетика. Это каждодневный драйв. Ты им питаешься как наркотиком. А если сидишь в кабинете и видишь своих игроков по телевизору — это другое.

Вот я, например, уехал из «Балтики», но до сих пор с некоторыми ребятами в близких отношениях. Хотя, когда мы были в команде, таких отношений не было. Субординация и все такое. Уверен, что некоторые из них будут тренерами, и, если будет нужна моя помощь, я им помогу. Но в сборной такого, как мне кажется, нет. Когда ты каждый день можешь обнимать по-отечески игроков, жать руки, спрашивать о делах.

Полное интервью Евгения Калешина «СЭ» здесь

Евгений Калешин
Игорь Ларионов (хоккей)
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