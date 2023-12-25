Горелов хотел бы вернуться в «Ростов»

Бывший полузащитник «Ростова» Павел Горелов заявил, что хотел бы, чтобы дончане предложили ему вернуться.

«У меня нет обиды на «Ростов». Я думаю, что если бы я заслуживал, то мне дали бы шанс, но пока что я его не получил. Ничего страшного, может быть, еще будет. Хотел бы вернуться в «Ростов»? Думаю, да. Мой родной город, родная команда. Если бы мне поступило предложение, я бы точно его рассматривал», — приводит слова Горелова «РБ Спорт».

20-летний Горелов является воспитанником академии «Ростова». В нынешнем сезоне он провел за «КАМАЗ» 20 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.