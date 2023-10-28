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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 19:55

«Химки» победили махачкалинское «Динамо» в матче ФНЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
«Химки» — «Динамо» Мх.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Химки» дома обыграли махачкалинское «Динамо» в матче 16-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:0.

На 86-й минуте отличился полузащитник хозяев Равиль Нетфуллин.

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Химчане набрали 28 очков и вышли на четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. Махачкалинцы опустились на пятую строчку (28 очков).

В следующем туре «Химки» сыграют в гостях с «Черноморцем», «Динамо» примет «Нефтехимик».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 16-й тур
28 окт, 18:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:0
Динамо

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2023-2024/
Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Химки
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