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Сегодня, 20:52

Клотет рассказал, что ему близок подход к работе Карпина

Алина Савинова
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отреагировал на слова Валерия Карпина, возглавляющего «Ростов» и сборную России, о том, что Микаэль Лаудруп вел себя в «Спартаке» как футболист.

В одном из интервью Карпин заявил, что датский специалист, будучи тренером московской команды, приходил на тренировку на два часа, отрабатывал и отправлялся домой. По словам россиянина, это не работа тренера.

«Есть документальный фильм про Нила Уорнока. Он часто приходил на тренировки только в четверг и в пятницу. Остальные дни отдыхал. И этот человек вывел больше всего клубов в АПЛ за всю историю. Значит, все методы могут работать. Про Лаудрупа-тренера скажу лишь одно: c середняком «Суонси» он выиграл Кубок английской лиги, а потом квалифицировался в Лигу Европы. При этом я понимаю, про что говорит Карпин. Мне близка его ментальность. Я не из тех, кто отрабатывает два часа и уходит домой», — приводит Sport24 слова Клотета.

Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 8-е место в первой лиге.

Источник: https://sport24.ru/football/news-568263-klotet-mne-blizka-mentalnost-karpina-ya-ne-iz-tekh-kto-otrabatyvayet-dva-chasa-i-ukhodit-domoy
Валерий Карпин
Микаэль Лаудруп
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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