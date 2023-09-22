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Сегодня, 18:45

Кухарчук: «Не могу сказать ничего позитивного о «Торпедо». Тренер реально отстраняет игроков за улыбку»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Нападающий «Пари НН» Илья Кухарчук в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации в «Торпедо». Он провел в московском клубе девять матчей, в которых забил один гол.

«Очередные отстранения вообще не удивляют. Это ожидаемо. С первых дней Клотета было понятно, что это за тренер. У нас отстранили Кутепова, Журавлева. Зачем надо было это делать? Они могли помочь команде сохраниться в РПЛ. Тренер делает, что хочет. Для меня это уже история. Я общаюсь с ребятами, у них самый боевой настрой, желаю им удачи и успехов. Но тренерский штаб... Этот отрезок я в своей карьере уже забыл. Позитивного мне сказать нечего. Тренер реально отстраняет игроков за улыбку», — сказал Кухарчук «СЭ».

Жозеп Клотет возглавил «Торпедо» в марте 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ и на данный момент занимает 4-е место в первой лиге.

Илья Кухарчук
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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