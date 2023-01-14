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Полузащитник Михаил Бакаев вернулся в «Аланию», сообщает пресс-служба команды из Владикавзказа. Футболист подписал контракт с клубом на один год.
В составе красно-желтых Бакаев провел 167 матчей (2006-2008, 2011-2013 гг.) — больше всех среди действующих игроков команды.
Вместе с «Аланией» Бакаев выходил и выступал в премьер-лиге. Также в составе осетинского клуба Михаил играл в рамках Лиги Европы.
Предыдущим клубом полузащитника был казахстанский «Аксу».
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Основные источники исследования