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Сегодня, 13:35

Президент «Велеса» Шиленков отреагировал на слухи о выкупе клуба «Локомотивом»

Алина Савинова
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Президент московского «Велеса» Евгений Шиленков прокомментировал информацию о том, что «Локомотив» может выкупить его клуб.

«Ничего конкретного от «Локомотива» по поводу выкупа нашего клуба я не получал. Если от руководства московского клуба будет конкретное предложение, то обязательно его рассмотрим. Пока конкретики нет, и никто из «Локомотива» ко мне не обращался», — приводит Sport24 слова Шиленкова.

По итогам первой части сезона «Велес» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице первой лиги, набрав 20 очков в 20 играх.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-26-prezident-velesa-otreagiroval-na-slukhi-o-pokupke-kluba-lokomotivom
Первая лига
ФК Велес
ФК Локомотив (Москва)
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