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Сегодня, 12:36

В «Шиннике» сохраняют надежду на получение ответа от организатора сборов по инциденту с украинскими футболистами

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков в разговоре с «СЭ» сообщил, что клуб по-прежнему не получил официального ответа от организатора сборов по инциденту с игроками украинского клуба «Минай».

«Ответ на письмо организатору сборов с целью получения разъяснений получен не был. Надеемся, что он поступит. Надеюсь, что организатор сборов с этим письмом ознакомился», — сказал Кулаков «СЭ».

14 февраля стало известно о том, что футболисты «Шинника» и украинского «Миная» подрались в отеле Royal Seginus в Анталье (Турция).

Футбол
ФК Шинник
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