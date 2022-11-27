Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 16:54

«Рубин» дома обыграл «Нефтехимик» и поднялся на вторую позицию в первой лиге

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Рубин» на своем поле принимал «Нефтехимик» в матче 20-го тура первой лиги. Встреча завершилась победой хозяев — 2:0.

В составе казанской команды отметились Алан Дзагоев и Константин Нижегородов.

«Рубин» набрал 37 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Нефтехимик» идет десятым, имея в активе 27 очков.

Россия. ФНЛ. 20-й тур
27 нояб, 15:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:0
Нефтехимик

Другой матч «Акрон» — «СКА-Хабаровск» завершился ничьей — 1:1.

В составе команды из Тольятти гол забил Константин Базелюк. У хабаровского клуба автором гола стал Магомед Мусалов.

«СКА-Хабаровск» занимает 5-е место в таблице первой лиги (33 очка). «Акрон» расположился на 13-й строчке (22 очка).

Россия. ФНЛ. 20-й тур
27 нояб, 15:00. Кристалл (Жигулевск)
Акрон
1:1
СКА-Хабаровск

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
«По очкам мы в ММА победили»: что говорили в «Зените» и «Спартаке» после драки
Месси вытащил команду из пропасти. Но для фаворита игра Аргентины ужасна
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве заявила, что потеряла сознание
Футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили массовую драку на поле
Суд арестовал избившего соседа по салону самолета Москва – Петербург врача
Как спасают деревья в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Велес» обыграл «Енисей» дома, «Родина» в меньшинстве удержала ничью с «Волгарем»

Главный тренер «Нефтехимика» Новиков опроверг информацию о том, что он может возглавить «Рубин»