«Рубин» дома обыграл «Нефтехимик» и поднялся на вторую позицию в первой лиге

Сегодня, 16:54
«Рубин» на своем поле принимал «Нефтехимик» в матче 20-го тура первой лиги. Встреча завершилась победой хозяев — 2:0.
В составе казанской команды отметились Алан Дзагоев и Константин Нижегородов.
«Рубин» набрал 37 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Нефтехимик» идет десятым, имея в активе 27 очков.
Другой матч «Акрон» — «СКА-Хабаровск» завершился ничьей — 1:1.
В составе команды из Тольятти гол забил Константин Базелюк. У хабаровского клуба автором гола стал Магомед Мусалов.
«СКА-Хабаровск» занимает 5-е место в таблице первой лиги (33 очка). «Акрон» расположился на 13-й строчке (22 очка).
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