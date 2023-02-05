Тренер «Алании»: «Хотелось бы поработать с Дзагоевым, но он выбрал Слуцкого»

Сегодня, 13:15
Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» рассказал, что полузащитник Алан Дзагоев смог бы играть в интенсивный футбол владикавказцев.
— Поражение от «Балтики» — самое болезненное на этом отрезке?
— Так сложился матч. Реализуй мы свои моменты в начале встречи, думаю, эту игру уже не отпустили. Ну что поделать, допустили потом ошибки. Такова часть футбола.
— Некоторые специалисты говорят, что «Балтика» играет в довольно простой футбол, а «Алания» — в более изысканный. Как вам такие сравнения?
— Я уважаю работу любого тренера. У каждого свой путь. Да, возможно, «Алания» сейчас отличается от других в лиге более зрелищным футболом. Но таков наш менталитет. Мы верны традициям, заложенными нашими старшими товарищами. Мы росли на матчах «Алании-1995». Сегодня не приходится ждать от «Алании» того, что она будет отбиваться и ждать своего шанса. Это не про нас. Такое невозможно! Иначе футболисты сразу же осиротеют...
— Что можете сказать о «Рубине», который перед стартом сезона многие называли «Галактикос»? От казанцев ждали большего?
— Я не могу комментировать соперников. Но «Рубин» очень добротная команда.
— Вы же звали в «Аланию» Алана Дзагоева, который в итоге оказался в «Рубине»?
— Выбор Алана был, видимо, предопределен тем, что «Рубин» тогда возглавлял Леонид Слуцкий, с которым Дзагоев работал в ЦСКА. Когда мы играли против Казани, пожелал Алану удачи и обойтись без травм. Очень уважаю этого футболиста. Считаю его одним из лучших игроков из Осетии за последние годы. Да, хотелось бы видеть его у нас, но так сложились обстоятельства.
— Дзагоев сейчас смог бы играть в тот интенсивный и агрессивный футбол, который старается показывать «Алания»?
— Если посмотреть на статистику, то по уровню прессинга, количеству отборов на чужой половине поля (а это предполагает высокую физическую готовность, умение спринтовать) — мы в лидерах дивизиона. Алан — очень умный футболист. При должной подготовке, считаю, он бы спокойно справился с этими требованиями.
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