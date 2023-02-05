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Сегодня, 13:15

Тренер «Алании»: «Хотелось бы поработать с Дзагоевым, но он выбрал Слуцкого»

Тренер «Алании» рассказал, что хотел бы поработать с Дзагоевым
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Алан Дзагоев.
Фото ФК «Рубин»
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Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» рассказал, что полузащитник Алан Дзагоев смог бы играть в интенсивный футбол владикавказцев.

— Поражение от «Балтики» — самое болезненное на этом отрезке?

— Так сложился матч. Реализуй мы свои моменты в начале встречи, думаю, эту игру уже не отпустили. Ну что поделать, допустили потом ошибки. Такова часть футбола.

— Некоторые специалисты говорят, что «Балтика» играет в довольно простой футбол, а «Алания» — в более изысканный. Как вам такие сравнения?

— Я уважаю работу любого тренера. У каждого свой путь. Да, возможно, «Алания» сейчас отличается от других в лиге более зрелищным футболом. Но таков наш менталитет. Мы верны традициям, заложенными нашими старшими товарищами. Мы росли на матчах «Алании-1995». Сегодня не приходится ждать от «Алании» того, что она будет отбиваться и ждать своего шанса. Это не про нас. Такое невозможно! Иначе футболисты сразу же осиротеют...

— Что можете сказать о «Рубине», который перед стартом сезона многие называли «Галактикос»? От казанцев ждали большего?

— Я не могу комментировать соперников. Но «Рубин» очень добротная команда.

— Вы же звали в «Аланию» Алана Дзагоева, который в итоге оказался в «Рубине»?

— Выбор Алана был, видимо, предопределен тем, что «Рубин» тогда возглавлял Леонид Слуцкий, с которым Дзагоев работал в ЦСКА. Когда мы играли против Казани, пожелал Алану удачи и обойтись без травм. Очень уважаю этого футболиста. Считаю его одним из лучших игроков из Осетии за последние годы. Да, хотелось бы видеть его у нас, но так сложились обстоятельства.

— Дзагоев сейчас смог бы играть в тот интенсивный и агрессивный футбол, который старается показывать «Алания»?

— Если посмотреть на статистику, то по уровню прессинга, количеству отборов на чужой половине поля (а это предполагает высокую физическую готовность, умение спринтовать) — мы в лидерах дивизиона. Алан — очень умный футболист. При должной подготовке, считаю, он бы спокойно справился с этими требованиями.

Полностью интервью Тедеева «СЭ» читайте здесь

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Сити

П2

29%

1.77

ТБ 2.5

25%

1.66

обе забьют - да

16%

1.67
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

4.00
⚽ Футбол. Испания. Лига 1
Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
Алан Дзагоев
ФК Алания (Владикавказ)
Заур Тедеев
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