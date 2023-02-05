Тренер «Алании» доволен промежуточным вторым местом команды

Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» оценил результаты команды в первой части сезона.

— Первую часть сезона «Алания» завершила на втором месте, пропустив вперед «Балтику». Довольны ли вы таким промежуточным результатом и качеством игры своей команды?

— Если бы перед началом чемпионата мне сказали, что на зимнюю паузу «Алания» уйдет на второй строчке в таблице, я бы отнесся к этому с некоторым скепсисом.

— Почему?

— Надо понимать, что перед стартом сезона мы потеряли сразу четырех ключевых футболистов. Причем все они из группы атаки.

— Кого вы имеете в виду?

— Сначала нас покинул Бутта Магомедов, перешедший в «Химки» — еще по ходу прошлого сезона. Затем произошли изменения в тренерском штабе, я внезапно принял команду. И уже ближе к концу сборов потерял еще троих исполнителей. Гурциев перешел в «Оренбург», Хубулов — в «Крылья», Кобесов — в Нижний Новгород. Кроме того, Хадарцев получил довольно тяжелую травму. Получается — даже пять футболистов основы. Согласитесь, многовато. В прошлом сезоне «Алания» забила 75 мячей во многом благодаря этим ребятам. А тут мы остались без таких индивидуально сильных игроков... Без этой пятерки. И поначалу оказались не готовы к такому повороту.

— Как выходили из положения?

— На тренировках очень много времени уделяли тактике. Я понимал, что таких игроков будет заменить крайне сложно, почти невозможно, поэтому попытался компенсировать это за счет новых тактических элементов. И нам довольно быстро удалось обрести стабильность в игре. А после гостевого матча с «Уфой» в четвертом туре (3:1) появилась уверенность в своих силах. Появилась надежда, что и стадион вовремя перестроим.

— Вы действительно здорово стартовали, довольно уверенно шли по дистанции, но что произошло в ноябре? С чем связываете три поражения кряду — от «Енисея», «Родины» и «Балтики» — и откат на второе место?

— Это и травмы, и недостаточно длинная скамейка. Потеряли определенную группу футболистов. Это были и инфекционные заболевания, теряли игрока за игроком...

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