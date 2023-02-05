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Сегодня, 13:00

Тренер «Алании» доволен промежуточным вторым местом команды

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Заур Тедеев.
Фото ФК «Алания»
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Тренер «Алании» Заур Тедеев в интервью «СЭ» оценил результаты команды в первой части сезона.

— Первую часть сезона «Алания» завершила на втором месте, пропустив вперед «Балтику». Довольны ли вы таким промежуточным результатом и качеством игры своей команды?

— Если бы перед началом чемпионата мне сказали, что на зимнюю паузу «Алания» уйдет на второй строчке в таблице, я бы отнесся к этому с некоторым скепсисом.

— Почему?

— Надо понимать, что перед стартом сезона мы потеряли сразу четырех ключевых футболистов. Причем все они из группы атаки.

— Кого вы имеете в виду?

— Сначала нас покинул Бутта Магомедов, перешедший в «Химки» — еще по ходу прошлого сезона. Затем произошли изменения в тренерском штабе, я внезапно принял команду. И уже ближе к концу сборов потерял еще троих исполнителей. Гурциев перешел в «Оренбург», Хубулов — в «Крылья», Кобесов — в Нижний Новгород. Кроме того, Хадарцев получил довольно тяжелую травму. Получается — даже пять футболистов основы. Согласитесь, многовато. В прошлом сезоне «Алания» забила 75 мячей во многом благодаря этим ребятам. А тут мы остались без таких индивидуально сильных игроков... Без этой пятерки. И поначалу оказались не готовы к такому повороту.

— Как выходили из положения?

— На тренировках очень много времени уделяли тактике. Я понимал, что таких игроков будет заменить крайне сложно, почти невозможно, поэтому попытался компенсировать это за счет новых тактических элементов. И нам довольно быстро удалось обрести стабильность в игре. А после гостевого матча с «Уфой» в четвертом туре (3:1) появилась уверенность в своих силах. Появилась надежда, что и стадион вовремя перестроим.

— Вы действительно здорово стартовали, довольно уверенно шли по дистанции, но что произошло в ноябре? С чем связываете три поражения кряду — от «Енисея», «Родины» и «Балтики» — и откат на второе место?

— Это и травмы, и недостаточно длинная скамейка. Потеряли определенную группу футболистов. Это были и инфекционные заболевания, теряли игрока за игроком...

Полностью интервью Тедеева «СЭ» читайте здесь

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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П2

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обе забьют - да

16%

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Интер
Милан

П1

28%

2.00

Х

22%

3.60

П2

13%

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Барселона
Севилья

обе забьют - да

24%

2.10

Ф1(-1.5)

21%

1.95

ИТБ2 (0.5)

18%

1.90
ФК Алания (Владикавказ)
Заур Тедеев
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