В тульском «Арсенале» объяснили выбор Сторожука новым главным тренером команды

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев объяснил выбор Александра Сторожука новым главным тренером команды.

«Мы хорошо знаем Александра Александровича. Он успешно работал в премьер-лиге и первой лиге. Человек, который знает свою работу и, подчеркну, умеет работает с молодежью. Видно, что у него и всего тренерского штаба есть желание трудиться в нашей команде.

Отставание от второго места в шесть очков не является катастрофой, надо выиграть две игры и можно догнать конкурента. Вижу, что у ребят глаза горят, все хотят вернуться в премьер-лигу», — сказал Гурам Аджоев пресс-службе команды.

После первой части сезона «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 20 матчах.