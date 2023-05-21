«Рубин» вернулся в РПЛ! Рахимов сделал то, что не удалось Слуцкому и Уткульбаеву

Обыграли «Балтику» Игнашевича в матче за первое место.

В 32-м туре Первой лиги «Рубин» обыграл «Балтику» и за два тура до финиша вышел на первое место. После победы в Калининграде казанцы гарантировали себе путевку в премьер-лигу.

Рахимов сделал «Рубин» лучшей командой ФНЛ. Что он изменил?

В начале апреля, когда Рашида Рахимова объявили новым тренером «Рубина» (третьим за сезон!), в Казани многие удивились: да, рынок был ограничен, но все ждали специалиста с именем и недавними успехами. Поэтому комментарии наполнялись негативом — болельщики «Рубина» критиковали новое руководство, писали о деградации и шутили про то, что Рахимов может быть полезен только в студии спортивного телеканала.

Спустя полтора месяца Рашид Маматкулович убедил всех, что боссы не ошиблись. Он подобрал команду, которая ни разу не возглавляла таблицу, несмотря на статус главного фаворита лиги, и вывел ее на первое место, обыграв лидера в решающем матче.

До назначения Рахимова казанцы отставали от «Балтики» на шесть очков. Все надежды были связаны скорее со вторым местом, но новый тренер превзошел ожидания. И выдал шесть побед в шести матчах! До него подобное удавалось лишь Курбану Бердыеву, причем в чемпионском сезоне-2009.

Именно Рахимов сделал «Рубин» командой, которую ждали еще осенью при Леониде Слуцком — доминирующей, побеждающей на классе и за счет мастерства звездных исполнителей. Разговоры про нехватку сыгранности и плохие поля было непросто воспринимать, когда в обойме фигурировали такие исполнители, как Лисакович, Дзагоев, Дюпин, Самошников, Мартынович, Фамейе или Кабутов.

Только весной «Рубин» начал доминировать по-настоящему: отрезок с Рахимовым команда прошла с разницей мячей 13:3 — это лучший период «Рубина» в сезоне.

Рашид Рахимов. ФК «Рубин»

Уверенно заиграли даже те, от кого этого совсем не ждали. Автор победного гола в Калиниграде — хавбек Марат Апшацев, который вылетал с казанцами в Первую лигу, а этом сезоне не всегда попадал в состав. Апшацев вообще начал сезон с замены в первом туре на 34-й минуте — у него заболел живот, а остаток матча он провел в туалете. Зато как Марат заканчивает чемпионат — серией важных голов и в статусе футболиста основы!

До этого Апшацева постоянно подкалывали, что он умеет забивать только на тренировках. Тренеру удалось раскрыть Марата как результативного игрока (был гол против СКА, а теперь и мяч «Балтике»): до Рахимова Апшацев провел четыре игры на скамейке запасных и вообще не претендовал на роль лидера. Но после ухода Уткульбаева именно он стал важным игроком в полузащите, который не только забивает, но и управляет игрой, темпом и балансом.

Есть и другие примеры преображения футболистов при новом тренере: заметно лучше стал играть Мераби Уридия, забивший свои первые голы за «Рубин»; гораздо надежнее выглядит Мартынович, который и против «Балтики» выручал на последних минутах. Такие примеры индивидуального прогресса моментально сказались и на результатах.

Казанцы оформили выход в РПЛ. Выиграют ли «золото» и премии в 40 миллионов?

За год этот «Рубин» прошел три стадии с разными тренерами. В начале пути со Слуцким команда натужно вкатывалась в сезон и не была готова к уровню сопротивления. Леонид Викторович до сих пор не объяснил, почему решил уйти, но, как говорят в клубе, в заключительной речи перед командой он признался, что недооценил уровень ФНЛ.

Его сменщик Юрий Уткульбаев, как показалось, выбрал другую крайность — он считал, что для клуба это сложная лига и команда не способна в ней доминировать, поэтому нужно действовать прагматично. Тренер так и говорил: «Может, кто-то ждал, что мы забьем 2-3 гола. Но это не про нашу жизнь. Конечно, мы тоже хотим уверенных побед и тотального преимущества, но это не про ФНЛ». Эти слова он произносил в марте, а в мае Рахимов их опроверг. Именно он доказал, что уверенные победы и преимущество «Рубина» реальны.

Интересно, что после назначения Рахимов не стал ничего радикально менять: он сохранил ту же схему и большую часть основного состава, но предоставил больше свободы игрокам, прислушался к лидерам. Если Уткульбаев просил упростить игру, склонялся к вертикальному футболу с забросами и навесами, то Рахимов не стал требовать от креативных футболистов (например, от Зотова, Самошникова, Иванова и Дзагоева) играть примитивно и грузить мяч верхом. При Рахимове «Рубин» старается выходить из обороны через передачи низом и комбинации, а не через навесы.

Еще один фактор: в «Рубине» весной вернули и систему премиальных: новое руководство платило за победы в гостях и на выезде, а когда команда Рахимова набрала ход, футболистам озвучили и другую цель. По информации «СЭ», за первое место в ФНЛ команда должна получить 40 миллионов рублей. Наверняка этот момент тоже повлиял: теперь казанцам, чтобы удержаться на вершине, нужно обыграть дома махачкалинское «Динамо» и «Родину» в гостях. Тогда помимо золотых медалей ФНЛ игроки получат и денежное вознаграждение.

Что дальше?

«Рубин» гарантировал себе путевку в РПЛ и официально вернулся, даже если не удержит лидерство в Первой лиге. Хотя не так давно у болельщиков были опасения: пройдет ли Казань достойно этот путь очищения? Не застрянет ли, как «Уфа» или «Арсенал»? Не отвернутся ли от нее спонсоры? Сработают ли все кадровые решения?

«Рубин» отрезками мучился, падал даже на седьмое место, но в долгую оказался прочнее конкурентов: ни КАМАЗ, ни «Алания», ни «Енисей», которые в первом круге опережали казанцев, не смогли сохранить высокий темп.

Теперь руководству пора думать о будущем и начинать строительство команды под РПЛ. У многих игроков истекают контракты (Самошников, Дзагоев, Дюпин, Иванов), а кто-то просто не тянет уровень премьер-лиги. Чтобы не стать командой-лифтом, «Рубину» необходимо серьезное усиление. Победа в Первой лиге — супер, но в Казани последние месяцы наблюдали, как хоккейный «Ак Барс» бился за Кубок Гагарина в седьмом матче финала, а УНИКС впервые стал чемпионом России. Теперь и от «Рубина» в республике будут ждать серьезных достижений. Реально ли это? Узнаем уже в следующем сезоне.