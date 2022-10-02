«Увольняйте Леонида из клуба». Слуцкий проиграл Кононову. «Балтика» и «Алания» на вершине

Обзор ярких событий 12-го тура ФНЛ.

Слуцкий: «Фанаты имеют право на такие кричалки...»

В центральном матче тура «Рубин» дома принимал тульский «Арсенал». После неожиданного поражения от «Шинника» Леонид Слуцкий пошел на ряд изменений в составе. Место в воротах было доверено Беленову, а не Дюпину. В центр обороны вернулся залечивший травму опытный Мартынович. В средней линии сразу вышли три креативщика — Дзагоев, Иванов и Зотов. Впрочем, у Олега Кононова в колоде есть свое трио, которое делает на поле разницу — Ткачев, Панченко, Луценко. Все они, естественно, попали в стартовый состав.

«Арсенал» провел практически идеальный первый тайм. Туляки очень организованно сыграли в обороне, не дав развернуться впереди хозяевам. Сами же атаковали более размашисто и на 31-й минуте должны были открывать счет. Луценко с правого фланга, почти от лицевой прострелил в центр штрафной, откуда Панченко пробил мимо ближнего угла. Гости наращивали давление и вскоре забили. Ткачев ювелирной верховой передачей нашел в чужой вратарской голову Луценко — 0:1.

Казанцы встрепенулись, Дзагоев выводил Файмейе на ударную позицию, но того вовремя накрыли защитники.

Второй гол «Арсенала» пришел уже с левого фланга. Насыров низом отдал передачу на Луценко. Форвард попытался пробить с разворота, но до мяча не дотянулся. На его счастье, Самошников, выбивая мяч куда подальше, попал им в вставленную ногу Евгения — курьезный гол. 0:2.

Сразу после перерыва «Рубин» резко прибавил в агрессии. Мартынович ударом головой угодил в перекладину после подачи углового. Кабутов рухнул в чужой штрафной после борьбы с Насыровым. Арбитр Бобровский к негодованию казанцев показал — была игра в мяч.

— В том эпизоде судья назначил угловой. Хотя я видел, что футболист «Арсенала» мяча не коснулся, — заметил после матча полузащитник гостей Олег Иванов.

Наконец, все тот же двужильный Кабутов выполнил подачу с левого фланга. Мяч, перелетев всех и дезориентировав Шамова, заскочил в ворота — 1:2.

Команда Слуцкого продолжила лезть вперед. На 86-й минуте Шамов прочитал передачу Фамейе на Лисаковича, вовремя покинул пределы штрафной и оказался первым на мяче. Через минуту уже Горбунов стрелял из выгодной позиции мимо дальнего угла.

«Рубин» мощно смотрелся после перерыва. Но игру так и не спас. Это второе подряд поражение Казани. Она опустилась в турнирной таблице на шестое место. «Арсенал» делит с КАМАЗом третью строчку.

После финального свистка фан-сектор «Рубина» начал скандировать: «Увольняйте Леньку из клуба».

— Кричалка фанатов? Они правы, они имеют на это право. Здесь даже и говорить нечего... — сказал Слуцкий на пресс-конференции.

А вот мнение Леонида Викторовича по самой игре:

— Банально избитая фраза — «провели два разных тайма» — как нельзя лучше характеризует сегодняшний поединок. Про первый тайм даже говорить нечего. Во втором тайме имели много моментов, владели подавляющим преимуществом, два раза попали в стойки ворот, но смогли забить только один мяч.

— У команды такая техничная полузащита Зотов, Дзагоев, Иванов. Тем не менее так много забросов, подач.

— Здесь очень многое зависит от соперника. Я уже сказал, что про первый тайм даже уже говорить нечего. А после перерыва, когда гости встали в глубокий низкий блок, можно было сколько угодно комбинировать в середине, но это будет неэффективно. Поэтому там нужно было больше действовать за счет фланговых передач, потому что в середине это преимущество никак не получить. Мы и так беспрепятственно владели мячом в этой зоне.

Игнашевич: «Выйти РПЛ без лояльности арбитра? Очень сложно»

«Балтика» на выезде одолела «Уфу» (2:0).

Первый тайм получился довольно тоскливым. Команды создали два момента на двоих. Хозяева могли открывать счет уже на первой минуте. Темников, быстро вписавшийся в игру своей новой команды, вырезал навес с правого фланга на Ортиса, однако Бориско справился с ударом колумбийца.

Подопечные Сергея Игнашевича ответили лишь через 40 минут. Момент соорудили молодые игроки калининградцев. Мусаев выдал классный пас пяткой на Лазарева, который, впрочем, в ближнем бою не переиграл Бориско.

Почти весь второй тайм уфимцы провели в меньшинстве. За две желтые карточки поле покинул Никитин. Однако «Балтика» долгое время ничего не могла придумать впереди. С навесами Валиахметова с фланга хозяева довольно легко справлялись, а низом гости почти не атаковали. Подопечные Дениса Попова в меньшинстве даже сподобились на две неплохие вылазки, отодвинув игру от своих ворот.

Подумалось, что встреча завершится вничью, но «Балтика» все же дожала неуступчивого соперника. Дудиев далеко вбросил аут, Гузина головой скинул мяч Малярову, который, положив корпус, мощно пробил под перекладину. Очень красивый гол! Любопытно, что «Балтика» забила уже третий гол в сезоне после аута.

Второй мяч организовали игроки, вышедшие на замену. Барков здорово сыграл в отборе, отпасовал Кленкину, который с левой ноги поразил левый от себя угол. 2:0 — непростая победа «Балтики».

— Был бы в первой лиге ВАР, я думаю, и карточек у нас половины не было бы, — посетовал на пресс-конференции рулевой хозяев Денис Попов. — Считаю, на Фищенко был чистый пенальти. Его завалили при угловом. Мы смотрели уже видео. Травма и вынужденная замена Плиева? Почему игроку «Балтики» не показали карточку? Это нонсенс. Ну не может же футболист сам по себе упасть и получить сотрясение мозга... Ну если главный арбитр не увидел, есть же судья на линии.

— Мы с уважением отнеслись к мастеровитому сопернику, — в свою очередь заметил Сергей Игнашевич. — Непростой футбол, непростые условия, ранний матч. Но мы были готовы к силовой борьбе. Выиграли много единоборств. Это и стало сегодня ключевым фактором. Задача на сезон? Победа в каждом матче.

— А можно ли из первой лиги выйти в РПЛ без лояльности арбитра?

— (После паузы.) Это будет сделать очень сложно.

«Это «Енисей» или «Барселона»?!

Какую же красоту нарисовали игроки «Енисея» на 33-й минуте домашнего матча с махачкалинским «Динамо»! Окладникова бросили в прорыв по левому флангу, тот пяткой откатил мяч назад Глушкову. Капитан «львов» отпасовал Иванову, который отдал проникающую передачу в штрафную. Саная обозначил движение к мячу, но сыграл тонко — не коснулся его, чтобы он дошел до Ломакина. Хавбек в касание с левой ноги поразил дальний угол ворот гостей.

«Это «Енисей» или это «Барселона»?!, — воскликнул комментатор встречи. — Величественная атака!»

В начале второго тайма Масловский заработал пенальти, а Саная его реализовал — 2:0.

Евсеев: «Мы не успевали за «Аланией»

Начиная свой матч с «Шинником», «Алания» уже знала о победе «Балтики» в Уфе. Калининградцы временно оторвались от владикавказцев на три очка в таблице — нужно было догонять. Быстрый гол Галояна навел на мысль, что миссия вполне выполнима. Однако духовитая команда Вадима Евсеева быстро восстановила статус-кво благодаря голу Батюнина.

Впрочем, ярославцев хватило ненадолго. Перед перерывом Петров из пределов штрафной пробил точно под дальнюю штангу. А на 57-й минуте после подачи углового в исполнении Галояна Машуков отправил гостей в нокдаун — 3:1.

«Алания» не отпустила «Балтику». В первой лиге по-прежнему двоевластие.

— Мы не успевали за быстрой молодой командой. Наверное, за 12 туров «Алания» — единственная, кто переиграл нас в быстроте принятия решений, — признал на пресс-конференции главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев. — Вот в предыдущем матче «Рубин» играл медленно — нам удавалось ему противодействовать.