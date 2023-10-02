Главный тренер ялтинского «Рубина» высказался о победе над ставропольским «Динамо»

Главный тренер ялтинского «Рубина» Алексей Грачев в комментарии для «СЭ» подвел итоги матча 12-го тура второй лиги Б против «Динамо Ставрополь» (2:0).

«Наша команда хорошо контролировала игру и вскрывала плотную оборону соперника на протяжении всего матча. В первом тайме небольшой технический брак не позволил открыть счет, хотя моментов было предостаточно. Во втором тайме наши защитники решили показать, как нужно играть в атаке. Два стандарта привели к двум голам наших центральных защитников. Поздравляю с этой победой Ялту и всех наших болельщиков!» — сказал Грачев «СЭ».

ФК «Рубин Ялта» набрал 20 очков по итогам десяти матчей и делит второе место в турнирной таблице группы 1.1 с ФК «Дружба» (Майкоп).