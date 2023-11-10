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Сегодня, 17:32

«Рубин Ялта» продлил контракт с главным тренером Грачевым

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«Рубин Ялта» сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Алексеем Грачевым. Новое соглашение рассчитано до конца 2024 года.

54-летний Грачев возглавил «Рубин Ялту» в июле 2022 года. Под его руководством команда провела 43 матча, в которых одержала 30 побед, завоевала серебряные медали в осеннем чемпионате крымской премьер-лиги-2022 и вышла в финал Кубка Крыма.

Президент клуба «Рубин Ялта» Кирилл Шапошников прокомментировал продление контракта с Грачевым.

«В прошлом году, когда мы приглашали Алексея Викторовича возглавить нашу команду, мы понимали, что только местный и такой титулованный и квалифицированный тренер сможет решить все поставленные задачи. С чем Алексей Викторович успешно и справился. И текущий сезон это доказал — в кратчайшие сроки ему удалось не просто собрать новую команду, а создать настоящий коллектив, способный решать самые высокие задачи на совершенно другом уровне! Хочу поблагодарить Алексея Викторовича за проделанную работу, его человеческие качества и профессионализм. И пожелать всем нам побед и новых достижений. Там, где Грачев, там победа!» — сказал Шапошников.

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