Агент — о «паненке» Ренана в OLIMPBET Суперкубке России: «Он пробил так Акинфееву? Вау!»

Футбольный агент Гильерме Миранда, представляющий интересы бразильского защитника «Зенита» Роберто Ренана, прокомментировал «СЭ» удар в стиле «Паненки», который футболист нанес в серии пенальти против ЦСКА (0:0, пенальти 5:4) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

«У него есть смелость, которая приносит магию. И трудно увидеть это в защитнике. Он пробил так Акинфееву? Вау! Я не знал», — сказал Миранда «СЭ».

«Зенит» выиграл восьмой Суперкубок России и стал рекордсменом по количеству трофеев. На втором месте находится ЦСКА с семью Суперкубками, на третьем — «Локомотив» (3).